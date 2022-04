Le déploiement de Windows 11 22H2 devrait commencer en août

Nous savons depuis un certain temps que Microsoft travaille sur une nouvelle mise à jour majeure pour Windows 11, et bien que la société soit restée muette sur sa date de sortie, il y a plus de preuves que le déploiement pourrait commencer assez rapidement.

Un récent rapport de Deskmodder comprend également quelques détails sur le calendrier, car ils pensent que les premiers utilisateurs pourraient mettre la main sur la version 22H2 de Windows 11 à un moment donné en août. La disponibilité générale pourrait être atteinte à la mi-septembre, bien que je pense que ce serait en fait le moment où Microsoft accélérerait le déploiement plutôt que la disponibilité générale en soi.

Microsoft a généralement besoin de plus d’un mois pour atteindre la disponibilité générale, essentiellement parce que la société veut s’assurer que tout fonctionne correctement et qu’aucun bug majeur n’est rencontré.

Par exemple, le déploiement de la première version de Windows 11 est toujours en cours, Microsoft ayant annoncé en janvier dernier qu’il avait déjà atteint la phase finale du processus.

Selon le calendrier initial, Microsoft prévoyait d’achever le déploiement de Windows 11 d’ici l’été de cette année.

Le déploiement de Windows 11 est toujours en cours

« L’offre de mise à niveau vers Windows 11 entre dans sa phase finale de disponibilité et est désignée pour un large déploiement pour les appareils éligibles. Depuis le lancement de Windows 11 en octobre, nous avons constaté une forte demande et une préférence pour Windows 11, les gens mettant à niveau leurs PC éligibles deux fois plus vite que pour Windows 10. Sur la base de cette tendance, nous avançons le rythme du déploiement plus rapidement que nous l’avions initialement annoncé et entrons dans la phase finale de disponibilité de Windows 11 avant notre plan initial de mi-2022 », a déclaré Microsoft.

Bien sûr, il est trop tôt pour dire si ce rapport est exact ou non, mais il est assez clair que nous nous rapprochons du début d’une autre mise à jour majeure des fonctionnalités de Windows 11.