Le nom OnePlus Nord Watch a été aperçu sur le site Web de la société

Après avoir lancé la première OnePlus Watch l’année dernière, OnePlus cherche maintenant à lancer une nouvelle smartwatch de marque Nord pour répondre à la catégorie des smartwatches à petit budget. Nous avons récemment entendu parler du lancement possible de la Nord Watch et maintenant les dernières informations suggèrent que cela pourrait arriver bientôt.

Un informateur réputé, Mukuk Sharma, alias stufflistings, s’est récemment rendu sur Twitter pour signaler qu’il a repéré le nom de la OnePlus Nord Watch sur le site officiel de OnePlus India.

So yes, the OnePlus Nord Watch is coming up too 🔥. Have spotted the moniker on the official website (India).

Feel free to retweet.#OnePlus #OnePlusNordWatch pic.twitter.com/q9eQ8PuGfa

—Mukul Sharma (@stufflistings) April 15, 2022