Un concept d’iPadOS 16 laisse entrevoir une nouvelle façon de faire du multitâche

L’iPad Pro d’Apple reste inégalé, éclipsant même les meilleures tablettes Android du marché pour offrir une expérience logicielle et matérielle combinée presque équivalente à celle des ordinateurs portables. La gamme Pro est équipée de la puce M1 d’Apple, la même que celle que l’on trouve dans certains de ses produits Mac, et la rumeur veut qu’une nouvelle gamme d’iPad Pro soit dévoilée cet automne, avec la puce Apple M2, une puce encore plus véloce.

C’est une perspective excitante, mais qui pourrait mettre davantage en évidence la disparité apparemment croissante entre ce dont le matériel de l’iPad Pro est capable et les restrictions que son logiciel lui impose.

D’un côté, l’iPad Pro est une tablette très performante qui, à bien des égards, peut gérer le même type de tâches qu’un ordinateur portable, du montage vidéo au travail de design de haut niveau. Mais d’un autre côté, les professionnels sont souvent frustrés par certaines des limites flagrantes d’iPadOS, qui vont de la gestion des fichiers peu convaincante (même si elle est améliorée par rapport aux précédentes versions) à l’incapacité persistante d’Apple à proposer une véritable prise en charge des écrans externes.

Nous pourrions enfin voir au moins certains de ces problèmes résolus lors de la présentation de iPadOS 16 à la conférence WWDC 2022 d’Apple en juin. Bien qu’il faille attendre la publication de ces détails officiels, cela n’a pas empêché certains de rêver à ce qui est possible.

Le designer Parker Ortolani a récemment partagé sa propre vision conceptuelle de iPadOS 16 sur Twitter, présentant ses idées et les fonctionnalités imaginées dans une maquette de présentation. Toute personne qui utilise régulièrement l’iPad Pro aimera probablement ce qu’elle voit, et l’ensemble du concept alimente l’excitation pour iPadOS 16.

Ended up making a full beautiful faux webpage for my iPadOS 16 concepts last night. File is too big to post alone so I had to cut it up… check out my ideas for multitasking, the Home Screen, dock, and more… pic.twitter.com/l68denoWcK — Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) April 11, 2022

Simple fiction pour le moment

Le concept présente des idées telles que des vues élargies de l’écran partagé qui pourraient loger jusqu’à trois applications côte à côte, ainsi que la possibilité de se débarrasser entièrement de la conception de l’écran partagé afin que les applications puissent être disposées dans différentes configurations. Il se peut que vous n’ayez pas besoin que l’application Plans occupe un tiers de l’écran, par exemple, alors la réduire à un quart de l’écran et libérer cet espace pour Safari pourrait améliorer l’expérience. Le concept imagine également un Mission Control pour iPadOS qui empile les fenêtres ouvertes, les applications et d’autres éléments pour une meilleure organisation, ainsi que des fenêtres d’applications contextuelles améliorées et un accès à Spotlight dans Mission Control.

…and here are those ideas for the Home Screen and the dock, as well as how iPad should work with external displays! pic.twitter.com/kwavoSdQ4m — Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) April 11, 2022

L’ensemble de la présentation comble le fossé entre macOS et iPadOS, en faisant miroiter aux propriétaires une expérience qui répondrait mieux aux besoins des professionnels prêts à dépenser l’argent supplémentaire pour la populaire version « Pro » de l’iPad d’Apple. Apple proposera-t-elle quelque chose d’aussi excitant avec son propre iPadOS 16 officiel ? Difficile à dire, car les rumeurs concernant la prochaine mise à jour majeure restent minces. Sur la base de ce que nous avons entendu, il semble que la société pourrait se préparer à publier une nouvelle interface utilisateur multitâche pour sa gamme d’iPad. Ce que cela signifie reste un mystère pour l’instant.