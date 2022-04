Samsung aurait lancé la production du stylet S Pen du Galaxy Z Fold 4

L’année dernière, le Galaxy S21 Ultra a été le premier smartphone ne faisant pas parti de la gamme Galaxy Note de Samsung à prendre en charge le S Pen et la compatibilité a été étendue au Galaxy Z Fold 3 en août dernier. Il est tout naturel de s’attendre à ce que le prochain Galaxy Z Fold 4 prenne également en charge le stylet et une fuite a maintenant apporté une mise à jour à ce sujet.

Mukul Sharma, un habitué des fuites qui tweete sous le pseudonyme @stufflistings, affirme que Samsung a lancé la production du stylet S Pen du Galaxy Z Fold 4 dans plusieurs pays d’Eurasie.

[Exclusive] Serial production of the S-Pen for the upcoming Galaxy Fold (Z Fold 4) has begun in several Eurasian countries.#Samsung #SamsungGalaxyZFold4 — Mukul Sharma (@stufflistings) April 18, 2022

Le tweet est mince sur les détails, il est donc difficile de dire quelles améliorations ce S Pen offrira par rapport aux S Pen Fold Edition et S Pen Pro de l’année dernière.

Contrairement au S21 Ultra et au Z Fold 3, le Galaxy S22 Ultra de cette année dispose d’un emplacement pour le S Pen, et des rumeurs ont indiqué que le Galaxy Z Fold 4 sera également doté d’un emplacement pour le stylet, ce qui serait beaucoup plus pratique que de garder l’accessoire dans un étui spécial, comme le Flip Cover avec le S Pen de Samsung.

Il convient de mentionner que les deux moitiés du Galaxy Z Fold 3 sont plus fines que celles du Galaxy S22 Ultra, et comme le S Pen est presque aussi épais que le smartphone lui-même, Samsung devra probablement rendre le Z Fold 4 un peu plus épais pour faire de la place au stylet. Ce serait un peu un problème, car le Z Fold 3 est déjà assez épais. Sinon, le géant sud-coréen pourrait réduire la capacité de la batterie — ce qui n’est pas dans les cartons selon les rumeurs — pour loger le S Pen.

Un smartphone plus résistant ?

En outre, le Galaxy Z Fold 4 serait plus fin que le Z Fold 3, grâce à un nouveau design à unique charnière. Un rapport de novembre 2021 avait laissé entendre que le smartphone pourrait ne pas offrir un emplacement pour le S Pen, nous devrons donc attendre et voir comment les choses se passent.

Pour continuer, le Z Fold 4 devrait être plus résistant que son prédécesseur et devrait conserver un capteur d’empreintes digitales physique. Le smartphone est également susceptible d’être le premier appareil de Samsung à être livré avec une configuration de caméra de niveau phare avec une caméra principale à très haute résolution et un capteur téléobjectif 3x de 10 mégapixels pour étendre la portée du zoom. Cela pourrait en faire l’un des meilleurs photophones de 2022.

Le smartphone serait alimenté par le prochain Snapdragon 8 Gen 1+ et pourrait coûter un peu moins cher que le Z Fold 3 qui est vendu 1 599 euros.