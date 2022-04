Les OnePlus Nord Buds présentés avant le lancement en Inde le 28 avril

by

by

OnePlus a déjà confirmé le lancement des Nord Buds, les premiers écouteurs entièrement sans fil de la gamme Nord avec le Nord CE 2 Lite 5G et le OnePlus 10R en Inde le 28 avril lors de son événement de lancement « More Power To You ». En ce début de semaine, la société a publié un nouveau teaser pour les écouteurs entièrement sans fil.

Avant le lancement officiel du 28 avril, OnePlus a commencé à montrer ses futurs produits dans des images de teasing. Après avoir montré le design du OnePlus 10R à la fin de la semaine dernière, la société a maintenant révélé les Nord Buds.

L’image de teasing montre les écouteurs dans les coloris noir et blanc, un grand boîtier de charge et un design intra-auriculaire. Les images font allusion à une charge rapide et à un design résistant aux éclaboussures. La tagine dit « À peu près tout ce que vous vouliez entendre de la gamme Nord ».

Les écouteurs ont un design intra-auriculaire avec des tiges plates et sont exactement les mêmes que ceux que nous avons vus dans une fuite précédente plus tôt ce mois-ci. L’étui de charge comporte un indicateur LED à l’avant et le logo OnePlus sur le dessus.

La société a ajouté que cela rendra l’expérience audio de OnePlus plus accessible. Les OnePlus Nord Buds sont lancés pour construire un écosystème Nord robuste et renforcer la promesse de la marque d’être digne de confiance, rentable et ludique, en offrant une expérience OnePlus holistique à la communauté.

Un lancement le 28 avril

Comme les smartphones, les OnePlus Nord Buds seront également vendus sur Amazon.in, et ils seront également disponibles sur Flipkart, en plus de la boutique OnePlus India et des boutiques OnePlus. OnePlus révélera les détails sur les Nord Buds tous les deux jours à partir d’aujourd’hui, jusqu’au 26 avril.

Sur son site officiel, OnePlus a également révélé le design du Nord CE 2 Lite 5G et même du OnePlus 10R. Alors que le OnePlus 10R arbore un design analogue à celui du Realme GT Neo 3, à l’exception de quelques changements à l’arrière, le Nord CE 2 Lite est présenté dans un coloris accrocheur « Blue Tide » avec un module de caméra rectangulaire et une région texturée en haut et un logo OnePlus au milieu.