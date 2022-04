L’iPhone 14 devrait être équipé d’un port Lightning nettement plus rapide

Des personnes familières avec le sujet ont révélé à plusieurs reprises qu’Apple envisageait de passer du connecteur Lightning à l’USB-C sur l’iPhone. Mais si ce n’est pas déjà clair, Apple n’a pas l’intention de le faire, et il est très peu probable que le prochain iPhone 14 représente un changement à cet égard.

En d’autres termes, la nouvelle génération d’iPhone 14 dont le lancement est prévu en septembre continuera d’utiliser le connecteur Lightning, et il n’y a pratiquement aucune chance de voir l’USB-C arriver sur l’iPhone de sitôt.

Si le connecteur Lightning a été une révélation lors de son apparition, il commence à se faire un peu vieux en termes de spécifications, surtout en ce qui concerne les vitesses de transfert.

Mais la bonne nouvelle, c’est qu’Apple prévoit une amélioration substantielle des performances de son connecteur propriétaire. Le port Lightning actuel utilise des vitesses USB 2.0. Comparez cela aux vitesses de transfert au moins dix fois plus rapides du port USB-C que la plupart des smartphones Android proposent désormais, et vous comprendrez pourquoi Apple pourrait vouloir introduire les vitesses plus rapides du port Lightning dans sa gamme d’iPhone également. Et si Apple ne passe pas à l’USB-C avec la sortie de l’iPhone 14, elle prévoit au moins de faire passer son propre connecteur à des vitesses USB 3.0.

En d’autres termes, le connecteur de l’iPhone 14 permettra des vitesses de transfert plus rapides, selon iDropNews, et on s’attend à ce que ces nouvelles capacités soient disponibles sur tous les modèles qui sortiront cette année.

Apple ne va pas abandonner son port Lightning

Cela signifie qu’elles ne seront pas exclusives aux modèles Pro, car Apple utilisera le connecteur Lightning amélioré sur tous ses iPhone commercialisés à partir de septembre 2022. C’est un signe supplémentaire qu’Apple n’a pas l’intention d’abandonner Lightning dans un proche avenir. Une mise à niveau de la vitesse du connecteur est à peu près la preuve vivante que la société n’a pas l’intention de passer à l’USB-C, pas maintenant et certainement pas de sitôt.

La génération iPhone 14 comprendra une gamme de quatre appareils différents, à commencer par deux modèles de base appelés iPhone 14 et iPhone 14 Max. Les modèles Pro continueront de s’appeler iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, tout comme leurs frères et sœurs actuellement sur le marché.