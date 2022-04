Poco confirme le lancement mondial du Poco F4 GT le 26 avril

En dehors de ces éléments, l’appareil pourrait être équipé d’une batterie d’une capacité de 4 700 mAh avec un support de la charge rapide de 120 W, d’un système de haut-parleurs JBL à quatre unités et de gâchettes pop-up shoulder key 2.0 pour jouer à une variété de jeux. En outre, il serait livré avec un support 5G, un moteur CyberEngine ultra large bande à axe X, et une antenne de jeu exclusive.

Si Poco lance effectivement le Redmi K50 Gaming Edition sous le nom de Poco F4 GT sur le marché mondial, nous pouvons nous attendre à ce que l’appareil dispose d’un écran AMOLED de 6,67 pouces d’une résolution full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz. Sous le capot, le Poco F4 GT sera équipé du SoC Snapdragon 8 Gen 1, associé à de la RAM LPDDR5 et à une mémoire UFS 3.1.