YouTube Music s’enrichit de nouvelles fonctionnalités et de changements

Dans le but de concurrencer les géants du secteur comme Spotify et Apple Music, Google a ajouté diverses nouvelles fonctionnalités et modifications à YouTube Music. Nous avons récemment vu la société tester une nouvelle interface utilisateur « Ajouter à la liste de lecture » pour YouTube Music. Aujourd’hui, elle a introduit toute une série de modifications et de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’expérience des utilisateurs.

Dans un message officiel publié sur un forum communautaire, Google a détaillé certaines des principales fonctionnalités et modifications apportées récemment aux utilisateurs de YouTube Music dans le monde entier.

Parmi elles, de nombreuses nouvelles fonctionnalités telles que l’intégration de Snapchat, l’enregistrement dans la file d’attente et le bouton on/off pour basculer de chanson/vidéo ont déjà été repérées. Cependant, la société a également mentionné qu’elle avait amélioré l’algorithme radio de YouTube Music afin d’aider les utilisateurs à découvrir de nouveaux artistes et de nouvelles chansons sur les listes de lecture et les stations de radio.

L’équipe de YouTube Music indique qu’elle a amélioré la « logique dorsale qui désigne la musique qui apparaît » dans les radios de chansons et les listes de lecture automatiques afin d’afficher davantage de chansons et d’artistes. Ainsi, les utilisateurs pourront découvrir de nouvelles chansons et de nouveaux artistes dans leurs listes de lecture automatiques ou leurs stations de radio.

Google a également amélioré la plateforme YouTube Music pour les Smart TV et les consoles de jeux en supprimant les chansons en double dans la section « Écouter à nouveau ». En outre, YouTube Music a « confiné l’écoute familiale à un nouveau hub familial » pour ceux qui partagent leur abonnement avec les membres de leur famille.

Vous pouvez désactiver la fonction de lecture

Une autre astucieuse fonctionnalité qui a été ajoutée à la plateforme comprend la possibilité de désactiver la fonction de lecture automatique pour empêcher la génération automatique de stations de radio à chaque fois qu’une seule chanson est écoutée. Google a également amélioré l’application YouTube Music sous Wear OS en ajoutant la possibilité de mélanger la musique téléchargée. Auparavant, les utilisateurs ne pouvaient que mélanger les listes de lecture, tandis que les albums étaient limités à la lecture ordonnée.

Donc, si vous aimez toutes ces nouvelles fonctionnalités de YouTube Music, je vous suggère d’essayer la plateforme.