La série Redmi K50 devient officielle avec un écran 2K et un chipset MediaTek

Après une série de fuites et de rumeurs, Xiaomi a finalement présenté la série Redmi K50 en Chine la semaine dernière. Les nouveaux Redmi K50 et Redmi K50 Pro rejoignent le Redmi K50 Gaming Edition récemment présenté. La société a également dévoilé le Redmi K40S comme un autre nouvel ajout à la gamme Redmi K40 de l’année dernière.

Le Redmi K50 Pro, comme révélé précédemment, possède une bosse rectangulaire pour la caméra arrière, qui comprend un autre anneau circulaire, pour loger les trois caméras. L’avant comprend un écran poinçonné. Il s’agit d’un écran AMOLED 2K de 6,67 pouces prenant en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une résolution de 3 200 x 1 400 pixels, une gamme de couleurs DCI-P3, une couche de protection Gorilla Glass Victus, une luminosité maximale de 1 200 nits, un gradateur DC et Dolby Vision. L’écran a également battu plus de 16 records DisplayMate A+.

Le smartphone est alimenté par le chipset Dimensity 9000 de MediaTek gravé en 4 nm, qui a récemment été présenté. Il est couplé avec jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage UFC 3.1.

La partie caméra est l’une des attractions du Redmi K50 Pro. Il y a une caméra principale de 108 mégapixels avec OIS, une caméra ultra-large de 8 mégapixels, une caméra macro de 2 mégapixels, et une caméra frontale de 20 mégapixels. Il y a un support pour les fonctionnalités de la caméra comme le mode Super Night, le mode Cine, le mode Portrait, les vidéos 4K, et plus encore.

La batterie est un autre point fort. Elle est dotée d’une batterie à deux cellules de 5 000 mAh, qui prend en charge la technologie de charge rapide de 120 W. Elle est associée à la puce Surge P1 de la société pour assurer une performance de charge rapide et fluide. Elle est censée complètement charger le smartphone en seulement 19 minutes. Il fonctionne avec la surcouche MIUI 13, basée sur Android 12.

Parmi les autres détails notables, citons le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.3 (une première pour un téléphone), le NFC, les doubles haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos, le moteur linéaire X-axis, un système de refroidissement liquide VC super large à 7 couches de 3950 mm², la norme IP53, et bien plus encore.

Redmi K50 : spécifications et caractéristiques

Xiaomi a également dévoilé le Redmi K50, qui est comme le petit frère du K50 Pro. Il est alimenté par un chipset Dimensity 8100 de MediaTek, qui a également été publié récemment. Mais, il comprend le même écran 2K que le modèle K50 Pro. L’écran AMOLED 2K de 6,67 pouces prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz, Dolby Vision, Gorilla Glass Victus, une luminosité maximale de 1200 nits, un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz et une densité de pixels de 526 ppp. Il est également doté de la technologie de gradation DC.

Le smartphone est livré avec une mémoire vive de 12 Go et une capacité de stockage de 256 Go. Le bloc de la caméra est un autre domaine où ces deux smartphones diffèrent. Le Redmi K50 est équipé d’une caméra principale de 48 mégapixels avec un support OIS. Elle est accompagnée d’une caméra ultra-large de 8 mégapixels et d’une caméra macro de 2 mégapixels. Il y a également une caméra frontale de 20 mégapixels à l’avant. Le K50 standard dispose également de fonctionnalités phares, comme le mode Super Night, le mode Cine, le mode Portrait, les vidéos 4K, et plus encore.

Il est équipé d’une plus grande batterie de 5 500 mAh, mais avec un support pour la charge rapide de 67 W. Il exécute MIUI 13 basée sur Android 12 et d’autres détails, notamment la prise en charge de la 5G, sont également analogues à ceux du Redmi K50 Pro. Il est également doté d’un indice IP53.

Redmi K40S : spécifications et caractéristiques

Le Redmi K40S est un nouvel ajout à la série Redmi K40 de l’année dernière, mais il est livré avec un design analogue aux téléphones Redmi K50. Il dispose d’un écran Samsung E4 AMOLED avec support Dolby Vision et est alimenté par un SoC Snapdragon 870. Ainsi, il se situe carrément dans le marché de milieu de gamme.

En ce qui concerne la caméra, le smartphone est équipé d’un capteur photo principal de 48 mégapixels, avec le support de l’OIS. Les autres caméras incluses ici sont un objectif ultra-large de 8 mégapixels et une caméra macro de 2 mégapixels. La caméra frontale est analogue à celle du Redmi K50.

Il dispose d’une batterie plus petite de 4 500 mAh avec une prise en charge de la technologie de charge rapide 67 W. Parmi les autres détails, citons un système de refroidissement liquide VC amélioré, un moteur X-linear, NFC, Dolby Atmos, etc.

Prix et disponibilité

Découvrez ici le prix de chaque configuration de la série Redmi K50 et du Redmi K40S récemment lancés :

Redmi K50 Pro

8 Go de RAM +128 Go de stockage : 2 999 CNY (~ 425 euros)

8 Go de RAM +256 Go de stockage : 3 299 CNY (~ 470 euros)

12 Go de RAM +256 Go de stockage : 3 599 CNY (~ 510 euros)

12 Go de RAM +512 Go de stockage : 3 999 CNY (~ 570 euros)

Redmi K50

8 Go de RAM +128 Go de stockage : 2 399 CNY (~ 340 euros)

8 Go de RAM + 256 Go de stockage : 2 599 CNY (~ 370 euros)

12 Go de RAM + 256 Go de stockage : 2 799 CNY (~ 400 euros)

Redmi K40S

6 Go de RAM + 128 Go de stockage : 1 799 CNY (~ 255 euros)

8 Go de RAM + 128 Go de stockage : 1 999 CNY (~ 285 euros)

8 Go de RAM + 256 Go de stockage : 2 199 CNY (~ 310 euros)

12 Go de RAM + 256 Go de stockage : 2 399 CNY (~ 340 euros)

La série Redmi K50 et le Redmi K40S sont disponibles en noir, argent, irisé et vert. Alors que le Redmi K50 et le K50 Pro seront disponibles à l’achat à partir du 22 mars, le K40S est disponible en Chine.