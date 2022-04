Les spécifications du Xiaomi 12 Lite révèlent un solide smartphone de milieu de gamme

Xiaomi a officiellement annoncé les trois premiers modèles de sa famille Xiaomi 12 de nouvelle génération il y a quelques semaines. Le Xiaomi 12 Pro, le Xiaomi 12, et le Xiaomi 12X ont tous été dévoilés, mais il y a deux modèles qui restent assez mystérieux : l’ultra-premium et bien nommé Xiaomi 12 Ultra, et le Xiaomi 12 Lite.

Maintenant, une nouvelle fuite lève le voile sur les spécifications du modèle abordable, à savoir le Xiaomi 12 Lite. Ce smartphone poursuit l’héritage « Lite » de la société, après le Xiaomi Mi 11 Lite 5G de l’année dernière. La fuite provient du compte Twitter de Yogesh Brar qui a un passif plutôt solide et reste une source digne de confiance.

Xiaomi 12 Lite 5G

(rumoured) •6.55″ FHD+ AMOLED, 120Hz

•Qualcomm Snapdragon 778G

•6/8GB RAM

•128/256GB storage

•Rear Cam- 64MP (OIS) + 8MP (UW) + 5MP (macro)

•Front Cam- 16MP

•4,500mAh battery, 67W charging

•Android 12, MIUI 13

•In-display Fingerprint, Hi-Res Audio — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 11, 2022

Selon le message Twitter, le Xiaomi 12 Lite sera équipé d’une dalle AMOLED de 6,55 pouces d’une résolution full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz — une nette amélioration par rapport à la précédente itération puisque le Mi 11 Lite arborait une dalle à 90 Hz.

Plus bas dans la fiche technique, nous trouvons une batterie d’une capacité de 4 500 mAh, couplée à une charge rapide de 67 W. La situation de la mémoire n’est pas surprenante, et elle est en fait identique à la précédente génération, offrant 6/8 Go de RAM, et 128/256 Go de stockage. Le chipset reste également inchangé par rapport à l’année dernière — il s’agit du Snapdragon 778G, une puce de milieu de gamme supérieur, équipé de la 5G.

Le système de caméra est listé avec une triple configuration — composée d’une caméra principale de 64 mégapixels avec OIS, d’un capteur ultra-large de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 5 mégapixels. À l’avant, le Xiaomi 12 Lite est censé avoir une caméra frontale de 16 mégapixels, un étrange déclassement par rapport à celle de 20 mégapixels trouvée dans le Mi 11 Lite.

Nous ne savons pas quand il sera lancé

Enfin, les spécifications divulguées mentionnent un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran, une autre mise à niveau par rapport au capteur sur le bouton latéral de la dernière génération. Sur le plan logiciel, nous avons Android 12 avec MIUI 13 par-dessus, une configuration assez standard.

Il n’y a aucune information sur la date à laquelle le nouveau Xiaomi 12 Lite sera officiellement annoncé, et le prix est également un autre mystère.