Apple vient peut-être de divulguer accidentellement un nouveau Mac mini

Il a récemment été révélé que Apple pourrait lancer deux nouveaux Mac lors de sa prochaine conférence mondiale des développeurs (WWDC) en juin. Aujourd’hui, l’un de ces mystérieux Mac pourrait être une nouvelle version du Mac mini.

L’information provient du célèbre développeur Steve Troughton-Smith, qui a tweeté que le dernier firmware pour le moniteur Studio Display d’Apple contient une référence à un Mac jusqu’ici inédit, plus précisément un Mac appelé “Macmini10,1”.

The rumor mill is a little unclear as to what new Macs are imminent; for what it’s worth, there is one concrete clue: the shipping Studio Display firmware references one unaccounted-for mystery machine—a new model generation of Mac mini (“Macmini10,1”). My guess: M2, not M1 Pro

