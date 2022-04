Apple annonce la WWDC 2022 entièrement en ligne, elle débutera le 6 juin

Après Google et Microsoft, Apple a annoncé les dates de sa conférence des développeurs WWDC 2022. Cette année encore, la Worldwide Developers Conference (WWDC) sera un événement uniquement en ligne, qui débutera le 6 juin et se poursuivra jusqu’au 10 juin. L’événement sera presque entièrement en ligne, comme cela a été le cas ces dernières années en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

« La WWDC22 présentera les dernières innovations d’iOS, iPadOS, macOS, watchOS et tvOS, tout en permettant aux développeurs d’accéder aux ingénieurs et aux technologies d’Apple pour apprendre à créer des applications et des expériences interactives révolutionnaires », déclare Apple dans l’article de blog officiel. Mais, nous le savions déjà.

La WWDC 2022 verra le géant de Cupertino dévoiler la prochaine itération de ses systèmes d’exploitation mobile et de bureau, à savoir respectivement iOS 16 et macOS 13. Nous verrons également de nouvelles fonctionnalités ajoutées à iPadOS 16, watchOS 9 et tvOS 16 cette année. Apple publiera les bêtas pour les développeurs de tous ses systèmes d’exploitation le jour de la keynote, alors attendez-vous à cela.

It’s one of my favorite times of the year! #WWDC22. Can’t wait for June 6th. 🥳 pic.twitter.com/98gag4zGeI — Greg Joswiak (@gregjoz) April 5, 2022

Verrons-nous des annonces de matériel lors de la conférence WWDC de cette année ? Peut-être pas, mais nous attendons avec impatience des indications sur le prochain Mac Pro d’Apple et le casque VR dont on parle tant. En outre, de nombreuses rumeurs concernant le MacBook Air laissent entendre qu’une nouvelle version de l’ordinateur portable léger pourrait être lancée vers le milieu de l’année, ce qui fait de la WWDC le moment idéal pour Apple de présenter le nouveau design attendu. Peut-être trouverons-nous des informations sur ce dernier dans iOS 16, qui apportera des améliorations à SharePlay, aux notifications, aux widgets, à Apple Wallet, aux fonctions de santé, etc.

Une watch party

En plus de l’événement en ligne uniquement, Apple organisera une petite keynote watch party pour les développeurs et les étudiants le 6 juin. Ils pourront « regarder ensemble la keynote et les vidéos de l’état de l’Union, avec la communauté en ligne », indique l’article de blog. Cela marque la première fois que la WWDC a une sorte d’élément en personne depuis 2019.

Outre toutes les annonces de produits, Apple annonce qu’elle organisera un concours Swift pour étudiants à la WWDC pour la troisième année consécutive. Les étudiants développeurs auront pour mission de créer un projet Swift Playgrounds « sur le sujet de leur choix ». Les inscriptions seront acceptées jusqu’au lundi 25 avril.

Les places sont limitées et vous trouverez bientôt des informations sur les modalités de participation sur le site et l’application Apple Developer. Vous êtes impatient d’assister à la WWDC 2022 ?