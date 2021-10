Voici les Apple M1 Pro et M1 Max, les puces de nouvelle génération d’Apple pour les Mac

Lors de son événement matériel très attendu « Unleashed », Apple nous a présenté ses processeurs de nouvelle génération. Alors que nous nous attendions à ce qu’Apple dévoile la puce M1X aujourd’hui, la société a dévoilé deux puces qui succèdent à la puce M1 de première génération. Baptisées Apple M1 Pro et M1 Max, ces deux nouvelles puces sont dotées d’un processeur à 10 cœurs et de GPU pouvant aller jusqu’à 32 cœurs, et sont bien plus rapides que la puce M1 de première génération.

La puce M1 originale a été annoncée il y a un peu moins d’un an comme la première puce interne d’Apple basée sur la technologie Arm pour les ordinateurs portables. Au moment de son lancement, elle équipait le MacBook Air, le MacBook Pro 13 pouces et le Mac mini d’entrée de gamme remaniés par Apple, ainsi que l’iMac et l’iPad Pro rafraîchis en 2021. Si vous pensiez que la première puce M1 interne de l’entreprise était un énorme progrès, les M1 Pro et M1 Max portent cette affirmation à un niveau supérieur. Il s’agit des puces ARM de nouvelle génération qui équiperont les futurs MacBook Pro.

Mais aussi bonne que soit la puce M1, elle n’était qu’une solution de remplacement d’Intel sur le matériel d’entrée et de milieu de gamme d’Apple, ses modèles haut de gamme de MacBook Pro, iMac et Mac mini (destinés aux développeurs, graphistes et autres charges de travail plus exigeantes) continuant tous à utiliser les puces d’Intel depuis un an. Le M1 Pro et le M1 Max sont la réponse tant attendue d’Apple à ce problème.

Comme l’a révélé Apple sur scène, le M1 Pro et le M1 Max sont tous deux basés sur l’architecture de 5 nm. Ils sont tous deux dotés d’un processeur à 10 cœurs, qui est une combinaison de 8 cœurs à haute performance et de 2 cœurs à faible consommation d’énergie. La société indique que le M1 Pro comprend 33,7 milliards de transistors tandis que le M1 Max en comprend 57 milliards. « Le M1 Max est la plus grande puce qu’Apple ait jamais construite. Les M1 Pro et M1 Max sont de loin les puces les plus puissantes qu’Apple ait jamais construites », selon l’article de blog officiel.

En ce qui concerne le GPU, c’est là que les processeurs M1 Pro et M1 Max diffèrent. Alors que le M1 Pro est équipé d’un GPU à 16 cœurs, le M1 Max est équipé d’un GPU à 32 cœurs. Oui, un GPU de 32 cœurs sur une puce d’ordinateur portable basée sur ARM, par rapport au GPU de 8 cœurs de l’année dernière. En outre, les deux puces prennent également en charge différentes quantités de mémoire unifiée (RAM). Le Pro prend en charge jusqu’à 32 Go avec une bande passante de 200 Go/s, tandis que le Max prend en charge jusqu’à 64 Go avec une bande passante de 400 Go/s.

Caractéristiques du M1 Max

« Les M1 Pro et M1 Max sont également dotés de moteurs multimédias améliorés avec des accélérateurs ProRes dédiés, spécifiquement pour le traitement vidéo professionnel », selon l’article du blog officiel. En ce qui concerne les performances, Apple se vante que les puces M1 Pro et M1X offrent des performances 70 % plus rapides que la puce M1 de première génération avec une consommation d’énergie 70 % inférieure.

En outre, les deux puces comprennent un moteur multimédia conçu par Apple, un moteur neuronal à 16 cœurs, la prise en charge de Thunderbolt 4, Secure Enclave et le format vidéo ProRes. Vous pouvez connecter jusqu’à deux écrans externes Pro XDR avec la variante Pro de la puce, tandis que la variante Max prend en charge jusqu’à quatre écrans externes.

Alors oui, les puces M1 Pro et M1 Max sont exactement ce que les créateurs attendaient, surtout avec le retour de plus de ports et d’un écran Mini LED sur les nouveaux modèles MacBook Pro de 14 et 16 pouces.