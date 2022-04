Les premières images officielles du Motorola Edge 30 apparaissent en ligne

En 2021, Motorola a lancé la série Motorola Edge 20 : Edge 20, Edge 20 Pro et Edge 20 Lite. Cette année, la société a commencé avec le Motorola Edge+ (2022), également connu sous le nom de Edge 30 Pro, et elle n’a pas encore annoncé l’un des deux autres membres attendus de la famille Edge 30.

Malgré l’absence de toute information officielle, nous avons eu une quantité assez importante de fuites substantielles autour du Motorola Edge 30 standard, alias le petit frère du Edge 30 Pro.

La plus récente information que nous avons obtenue émane de 91mobiles, qui a mis la main sur des images officielles exclusives du Motorola Edge 30.

Les images révèlent quelques éléments clés concernant le design. À première vue, le Edge 30 semble assez analogue au modèle Pro/Plus, mais en y regardant de plus près, il semble avoir un profil plus fin. Pour commencer, le panneau arrière semble complètement plat par rapport à la forme plus ovale du Edge 30 Pro, et les bords semblent également moins arrondis.

Ceci étant dit, Motorola semble avoir gardé la courbe sur les coins du Edge 30, de sorte qu’il ressemble toujours à un smartphone qui serait confortable dans la main.

Les précédentes fuites concernant les spécifications du Motorola Edge 30 font état d’un écran P-OLED de 6,55 pouces d’une résolution full HD+ et d’une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et du chipset Snapdragon 778G+, qui est une solide puce, mais rien d’époustouflant en termes de performances. La bonne nouvelle, c’est qu’au moins sur le plan de la photo, le Edge 30 standard adopterait le même système de caméra que son frère plus cher, le Edge 30 Pro.

Motorola n’a pas encore publié d’informations officielles sur le Motorola Edge 30, mais il y a des chances que nous le voyions d’ici la fin du mois d’avril.