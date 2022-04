Comme chaque semaine, Microsoft a publié une nouvelle version de Windows 11 Insider Preview pour les utilisateurs des canaux Dev et Beta. Il s’agit aujourd’hui de la build 22598. La dernière build ne comporte pas un certain nombre de changements significatifs. Pourtant, il a certainement des tonnes de corrections pour améliorer l’expérience globale des utilisateurs avant la prochaine mise à jour majeure de Windows 11 pour tous finalement.

Avec la build 22598 de Windows 11 Insider, Microsoft teste la possibilité de faire de Windows à la une sur le bureau une option par défaut pour les installations propres. Cela permettra d’afficher quotidiennement de nouveaux fonds d’écran ainsi que des informations à leur sujet, qui sont accessibles à l’aide du raccourci « En savoir plus sur cette image » sur le bureau.

L’entreprise teste également des fonds d’écran 4K destinés aux écrans 4K dans Windows à la une. Ces deux éléments sont testés pour un petit nombre de membres Insiders et prendront du temps avant d’être disponibles pour tous.

Cette version est également accompagnée de nouvelles images ISO pour une installation propre de Windows 11. Elles peuvent être téléchargées depuis ce lien. La mise à jour permettra également à l’application « Démarrer » de se lancer automatiquement après la mise à niveau de l’appareil Windows afin que les utilisateurs puissent facilement se familiariser avec Windows 11. Cette fonctionnalité est également en cours de test auprès de quelques Insiders.

Un autre changement concerne la mise à jour de l’infobulle sur le bouton de volume, qui permet de savoir si une personne utilise l’audio spatial.

Quelques changements au lecteur multimédia

Pour les utilisateurs du canal Dev, la version 22598 de Windows apporte quelques changements au lecteur multimédia. Il prend désormais en charge deux vues différentes (groupée et grille) de la page de l’artiste et les utilisateurs pourront facilement passer de l’une à l’autre. Il existe de nouvelles actions rapides pour les albums, les artistes, les vidéos et les listes de lecture. D’autres changements incluent un nouveau menu contextuel et une nouvelle amélioration de la vidéo pour ajuster la luminosité et le contraste d’une vidéo.

En plus de cela, il y a une pléthore de corrections incluses, que vous pouvez vérifier en visitant l’article du blog officiel.