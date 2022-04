iMovie sur iOS et iPadOS permet enfin la création de films en un instant

Apple a annoncé la sortie d’iMovie 3.0, disponible à partir d’aujourd’hui, qui permet aux utilisateurs d’iOS et d’iPadOS de compiler plus facilement des photos, des films et de la musique dans un film amateur grâce à deux nouvelles fonctionnalités. Pour ceux qui l’ignorent, iMovie est une application populaire d’Apple pour créer rapidement des films et des clips sur Mac, iPhone et iPad avec un minimum de difficultés.

Cependant, Instagram et TikTok utilisent des fonctions d’IA (intelligence artificielle) qui facilitent la création et le partage de clips vidéo de qualité. Par exemple, ils peuvent adapter automatiquement la musique aux clips vidéo. Pendant ce temps, iMovie prenait du retard, les utilisateurs devant aligner leur musique et leur contenu manuellement. La nouvelle mise à jour vise à remédier à ce problème grâce aux fonctions « Storyboards » et « Magic Movie ».

Elle est déployée sur les appareils fonctionnant sous iOS 15.2 ou ultérieure et iPadOS 15.2 ou ultérieure. Mais Apple n’a pas voulu dire si ces fonctionnalités seraient également disponibles sur la version macOS.

Les Storyboards sont l’une des deux nouvelles fonctionnalités qui permettent de choisir parmi 20 modèles pour adapter les vidéos, les photos et les pistes audio, et chaque espace réservé décrit le type de clip qui devrait se trouver dans cette section du film. Cette fonction peut s’avérer utile pour les créateurs de contenu ou pour ceux qui veulent se familiariser avec le montage vidéo en général. La fonction peut aider les utilisateurs à cadrer leurs plans et à raconter une histoire à travers leur vidéo, puis à l’exporter vers une autre application.

Lorsque vous éditez un clip que vous avez déjà inséré, vous pouvez avoir une voix off, insérer de la musique, découper le clip, régler le volume, ajuster la vitesse, ajouter des titres ou supprimer entièrement le clip. Si vous décidez de modifier un modèle, les titres et les transitions s’adapteront au lieu de disparaître et de vous obliger à recommencer le projet.

Une génération automatique d’un film

Parallèlement, la fonction Magic Movie vous permet de sélectionner un album de photos et de vidéos, et de les compiler en un film. Vous pouvez réorganiser et supprimer des clips, et la fonction s’adaptera en gardant le thème du projet intact. Cette fonction analysera les dialogues et les mouvements de vos clips et les organisera en fonction du film que vous avez choisi. Vous trouverez également des descriptions utiles sur les endroits où ajouter certains clips, que ce soit pour un gros plan ou autre chose pour aider le film.

Vous pouvez également choisir une bande-son, comme un fichier provenant de Garageband, d’Apple Music ou de l’application Fichiers par exemple, et iMovie 3.0 l’adaptera également à la vidéo, comme le font TikTok et Instagram. Il cherche à automatiser la façon dont vous pouvez créer un film en une demi-heure, sans passer par de nombreux menus pour obtenir le même résultat.

Apple n’a pas mentionné si ces fonctionnalités allaient être intégrées à la version Mac d’iMovie, mais elle a indiqué que la raison pour laquelle elles sont intégrées à iMovie pour les versions iPhone et iPad à partir d’aujourd’hui est due à la facilité avec laquelle les utilisateurs peuvent créer et gérer leur contenu multimédia sur ces appareils.