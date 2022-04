Est-ce que l’avenir des réparations de smartphones passe par le libre-service ?

Google a récemment annoncé qu’elle rejoindrait bientôt le nombre croissant d’entreprises offrant des moyens plus conviviaux pour l’entretien et la réparation des smartphones et autres appareils. Google se joindra à iFixit pour offrir des pièces de rechange et des outils, tels que des embouts de tournevis et des spudgers, pour des appareils remontant jusqu’à la série Google Pixel 2.

Google a annoncé la nouvelle dans un article de blog, et a déclaré qu’elle travaille avec iFixit pour « faciliter l’accès des professionnels de la réparation indépendants et des consommateurs qualifiés ayant l’expérience technique pertinente aux pièces d’origine Google dont ils ont besoin pour réparer les téléphones Pixel ». Microsoft et Samsung se sont également associés à iFixit récemment pour offrir des guides de réparation, des accessoires officiels et des outils aux consommateurs pour réparer leurs propres appareils. Apple a également été l’une des premières entreprises à proposer une approche plus conviviale pour les consommateurs en offrant des pièces de rechange, des manuels et des outils à leurs clients.

Google indique que les utilisateurs pourront acheter des pièces de rechange pour les « réparations courantes des smartphones Pixel », notamment « des batteries, des écrans de remplacement, des caméras et bien plus encore ». Les pièces seront individuellement disponibles sur le site d’iFixit, ou dans des kits de réparation iFixit, y compris d’autres outils utiles tels que des embouts de tournevis et des spudgers. Le libre-service de réparation sera disponible plus tard cette année aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et dans les pays de l’UE où le Pixel est disponible.

Ceux qui ne souhaitent pas réparer leur appareil pourront obtenir une aide professionnelle en utilisant les services de réparation autorisés de partenaires indépendants tels que uBreakFix, qui compte plus de 750 sites aux États-Unis, et au Canada. Google indique également qu’il a conclu des partenariats analogues au Canada, au Japon et au Royaume-Uni. Il convient de noter que « les options de réparation des Pixel sont disponibles dans tous les pays » où les appareils Pixel sont officiellement disponibles.

La société a ensuite réitéré ses objectifs de fabriquer 100 % des produits matériels de Google à partir de matériaux recyclés, et de devenir entièrement neutre en carbone pour les expéditions de matériel Google, ce qui est un excellent début. Google a également mentionné que la série Pixel 6 recevrait 5 ans de mises à jour de sécurité, et qu’elle fournira 5 ans de mises à jour automatiques pour les appareils de la maison connectée à Nest. La société s’est également récemment associée à Acer et Lenovo pour lancer le programme de réparation des Chromebook, et elle a également introduit Chrome OS Flex pour repenser les anciens appareils Mac ou PC.

Pourquoi les entreprises s’associent-elles à iFixit ?

iFixit a été un ardent défenseur du projet de loi sur le droit à la réparation, et elle fait campagne depuis plusieurs années pour rendre la réparation plus simple et plus conviviale pour les consommateurs. L’entreprise compte plus de 80 000 manuels gratuits, plus de 187 000 solutions et plus de 36 000 appareils dans sa base de données, offrant une gamme étendue de produits, notamment des smartphones, des tablettes, des ordinateurs portables, des pièces d’ordinateur, des consoles de jeu, etc. Les manuels sont réalisés de manière professionnelle, et l’entreprise dispose déjà d’outils pour prendre en charge la plupart des fabricants avec des embouts de tournevis pris en charge et d’autres outils nécessaires.

Le service vend également certaines pièces de rechange d’origine, et il est logique que les entreprises s’engagent avec iFixit pour apporter un système de réparation plus accessible et plus équitable. On ne sait pas exactement pourquoi des entreprises évaluées à des milliards, voire à des milliers de milliards, s’engagent auprès d’une société tierce, mais la liste exhaustive de pièces et de manuels est l’une des principales raisons.

iFixit a déjà un grand groupe de fans, et pour une grande entreprise comme Microsoft et Google de rejoindre l’alliance est une nouvelle massive. iFixit a également des canaux bien établis, et il a des boutiques dans de nombreux pays où les Pixel et d’autres produits Microsoft sont disponibles, offrant une solution plus facile et plus rationalisée à des dizaines de millions de clients.

Pourquoi les entreprises sont-elles plus nombreuses à faciliter le libre-service électronique ?

C’est difficile à dire, mais le projet de loi sur le droit à la réparation et la pandémie sont probablement les deux principaux événements qui ont contribué à alimenter une telle décision de céder et de fournir une solution plus équitable et plus conviviale pour les consommateurs.

De plus en plus de constructeurs rejoignent le mouvement d’autoréparation, et il est bon de voir que de grandes entreprises s’ouvrent et proposent ces nouveaux services.