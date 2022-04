Plex met fin à la prise en charge des podcasts et des web-shows

Vendredi, Plex mettra fin à la prise en charge des podcasts, une fonctionnalité qu’elle a ajoutée en 2018. Plex ne dit pas explicitement pourquoi elle met fin à la prise en charge des podcasts, mais seulement que cela ne vaut plus la peine pour l’entreprise.

Plex offre une solution de serveur multimédia pour organiser vos médias personnels. Créez et diffusez votre bibliothèque personnelle de films, de séries TV et de musique sur tous vos appareils. Le streaming musical gratuit ainsi que les flux de podcasts en direct vous permettent d’écouter tous vos podcasts et musiques préférées. Malheureusement, Plex ne prend plus en charge les podcasts et les émissions Web.

Plex a officiellement introduit l’intégration des podcasts et des émissions Web en 2018, et contrairement à la plupart des autres fonctionnalités du service, elle ne nécessitait pas de serveur dédié — les fichiers audio étaient téléchargés de l’éditeur vers votre appareil comme tout lecteur de podcast. Néanmoins, la fonctionnalité a continué à être essentiellement inchangée après cela, et de nombreuses failles seraient restées non vérifiées.

Selon Plex, vous serez en mesure d’exporter vos abonnements aux podcasts au format OPML commun, qui peut ensuite être importé dans presque toutes les autres applications de podcast.

Une décision qui peut surprendre

Dans son annonce, Plex mentionne que ;

Dans le cadre de nos efforts constants pour nous assurer que nous dépensons notre temps et notre énergie de manière à servir au mieux notre formidable communauté d’utilisateurs, nous avons pris la décision de ne plus prendre en charge les podcasts et les web-shows dans Plex. Nous sommes conscients que cette décision aura un impact important sur plusieurs d’entre vous et nous nous excusons de la gêne occasionnée. Vous pouvez continuer à accéder à ces fonctionnalités dans Plex jusqu’au vendredi 15 avril 2022, date à laquelle elles ne seront plus disponibles. Nous sommes de grands fans de podcasts chez Plex, et bien qu’ils ne soient plus pris en charge par nos applications, nous espérons que vous continuerez à en profiter dans le logiciel de podcasts de votre choix. Pour faciliter votre transition, vous pouvez télécharger votre liste d’abonnements aux podcasts au format OPML. Encore une fois, nous sommes désolés pour ce désagrément, merci d’utiliser Web Shows and Podcasts, et nous espérons vous voir bientôt sur Discover et Live TV !

Le retrait des podcasts de Plex est étrange à un moment où le média explose, et va à l’encontre de l’objectif de la société d’être un guichet unique pour toute votre consommation de médias en streaming. Mais, comme le note XDA Developers, la prise en charge des podcasts par Plex n’a pas beaucoup évolué depuis son lancement, et les forums de Plex regorgent de plaintes non traitées concernant des performances boguées, comme nous l’avons vu au lancement.