Google s’associe à iFixit pour proposer des pièces de rechange pour les smartphones Pixel

Eh bien, cela n’a pas pris longtemps. Google a annoncé des plans pour faciliter la réparation d’un smartphone Pixel cassé. À partir de la fin de l’année, vous pourrez acheter des pièces de rechange et des outils pour réparer les smartphones Pixel 2 et ultérieurs sur iFixit.

Avant d’être trop excités, les propriétaires d’appareils Pixel 2 à Pixel 6 Pro intéressés par l’achat de « pièces authentiques Google » auprès d’iFixit (qui d’autre ?) doivent garder à l’esprit que cela ne sera possible qu’à partir d’un certain point « plus tard cette année ».

Google dit que des choses comme les écrans de remplacement, les batteries et les caméras seront vendues en tant que pièces individuelles et en tant que parties de kits qui comprennent des outils suggérés, y compris des embouts de tournevis et des spudgers — un outil de câblage utilisé pour placer des fils ou des composants. Les pièces seront disponibles pour les clients aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et dans les pays de l’Union européenne où les smartphones Pixel sont vendus.

L’annonce intervient environ une semaine après que Samsung ait annoncé qu’il s’associait également avec iFixit sur un programme d’autoréparation pour les smartphones et tablettes phares récents.

À certains égards, le programme de Google va plus loin, car la société promet de mettre à disposition des pièces de rechange pour tous les smartphones qu’elle a sortis depuis fin 2017, y compris des modèles comme le Pixel 2 et le Pixel 3 qui ne sont plus couverts par la politique de mise à jour logicielle de Google. Mais, Samsung produit également une gamme de matériel beaucoup plus large que Google, de sorte qu’il faudrait probablement un peu plus d’efforts pour offrir des pièces de rechange et des guides de réparation sur toute la gamme de l’entreprise.

Cela dit, il est bon de voir davantage d’entreprises prendre le train en marche du droit à la réparation et offrir plus d’alternatives aux personnes qui veulent s’essayer à la réparation de leur propre matériel, ce qui peut souvent être moins cher et parfois plus rapide que d’envoyer vos appareils cassés au fabricant pour réparation ou de les amener dans un atelier de réparation professionnel.

Réparez votre smartphone !

Google fait également remarquer que la mise à disposition de pièces de rechange officielles aidera également les « professionnels indépendants de la réparation » ainsi que les personnes ayant un penchant pour le DIY. Google indique également qu’il continuera à s’associer à des fournisseurs de services de réparation indépendants, dont uBreakiFix, qui proposent des réparations sous garantie et hors garantie aux personnes qui ne souhaitent pas effectuer des opérations chirurgicales sur leur propre téléphone.

Les gens d’iFixit notent que des guides de réparation sont déjà disponibles pour les smartphones des séries Pixel 2, 3, 4 et 5 et que des guides sont en route pour les Pixel 5a, 6 et 6 Pro.

Au cas où vous vous poseriez la question, oui, iFixit est à la fois le partenaire technique officiel de Samsung et de Google dans cette entreprise qui se prépare depuis de nombreuses années et qui est très demandée par les partisans du « droit à la réparation » dans le monde entier.