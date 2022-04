Le Galaxy S22 FE et le S23 resteront probablement équipés de puces maison

Les puces Exynos de Samsung ne sont peut-être pas encore au niveau où le géant sud-coréen souhaite qu’elles soient, mais cela ne signifie pas nécessairement que la société explore d’autres fournisseurs. Le mois dernier, il a été rapporté que le Galaxy S22 FE, qui sera une version plus abordable du Galaxy S22, sera alimenté par la puce MediaTek Dimensity 9000. Certains initiés ont réfuté ce rapport.

Les flagships de Samsung destinés aux États-Unis et à la Chine sont généralement propulsés par une puce Snapdragon haut de gamme de Qualcomm – généralement la puce la plus haut de gamme de constructeur au moment où le smartphone est lancé, tandis que les autres régions, comme la France, reçoivent le modèle avec la puce maison Exynos.

L’année dernière, un rapport indiquait que près de 20 % des smartphones Galaxy de Samsung étaient alimentés par des puces Exynos maison et que la société souhaitait porter ce pourcentage à 60 %.

C’est pourquoi il a été un peu surprenant d’entendre que le Galaxy S22 FE pourrait être alimenté par le Dimensity 9000, qui, soit dit en passant, est une impressionnante puce haut de gamme très. Ce premier rapport a été suivi par un autre ce mois-ci, qui a réaffirmé que Samsung pourrait équiper ses smartphones haut de gamme avec des puces MediaTek. Certains des meilleurs smartphones abordables du géant sud-coréen sont déjà équipés de puces MediaTek.

Le rapport précisait que non seulement le Galaxy S22 FE, mais aussi le Galaxy S23 seraient équipés d’une puce MediaTek, et laissant entendre que les modèles destinés à l’Asie seront équipés d’un SoC Dimensity.

Samsung compte sur son expertise

It is not happening in the future as well 😅 — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 11, 2022

Les habitués des fuites @chunvn8888 et Yogesh Brar ont réfuté les rumeurs et ils affirment que, non seulement le Galaxy S22 FE ne sera pas alimenté par une puce MediaTek, mais que Samsung n’a pas non plus l’intention d’équiper l’un de ses smartphones haut de gamme avec les processeurs de la société taïwanaise dans un proche avenir.

Selon un rapport antérieur, Samsung envisage de modifier sa stratégie en matière de puces et l’unité mobile sera désormais plus directement impliquée dans le processus de fabrication. Reste à savoir si nous en verrons les fruits l’année prochaine.