Samsung pourrait adopter l’approche d’Apple en matière de puce pour ses smartphones

Bien que Samsung ait essayé d’amener sa puce Exynos interne au même niveau que les offres concurrentes d’Apple et de Qualcomm, ses efforts ont échoué jusqu’à présent. Il y a deux ans, la société a abandonné ses cœurs Mongoose en faveur de la conception ARM, et sa dernière puce phare, le Exynos 2200, est dotée d’un GPU fabriqué en collaboration avec AMD.

Selon un nouveau rapport, la société sud-coréenne envisagerait de faire bouger les choses pour améliorer les performances de ses processeurs maison.

Le média coréen Inews24 rapporte que Samsung envisage de développer des chipsets exclusivement pour ses smartphones. La source Ice Universe explique que la division System LSI de Samsung, qui fabrique les puces, n’a pas une relation très étroite avec l’unité mobile de Samsung, connue sous le nom de MX ou Mobile eXperience.

TM Roh : « We will build processors specifically for the Galaxy »

Les deux unités ont plus une relation d’achat et de vente, ce qui signifie que l’unité MX est juste un autre client pour l’aile LSI. En outre, la branche de Samsung spécialisée dans la fabrication de puces ne se contente pas de fabriquer des puces pour les smartphones de la marque Samsung, mais compte également d’autres clients comme Vivo.

Le président et chef de l’activité MX de Samsung, TM Roh, a apparemment déclaré que Samsung allait désormais fabriquer des processeurs spécifiquement pour les smartphones Galaxy. Ce plan aurait été révélé lors d’une réunion publique lorsqu’un employé a demandé comment l’entreprise allait résoudre la controverse sur le service d’optimisation des jeux (GOS).

Se recentrer sur son besoin

GOS est une application préinstallée sur les smartphones Samsung et est censée empêcher les appareils de surchauffer. Cela se fait en limitant les performances et Samsung a été critiqué pour ne pas permettre aux clients de désactiver le service. L’entreprise a ensuite poussé une mise à jour pour remédier à ce problème, mais toute cette saga a laissé un goût amer dans la bouche des clients et certains signes indiquent que cela a affecté la demande pour le Galaxy S22, qui est l’un des meilleurs smartphones Android de 2022.

Le modèle le plus haut de gamme, le Galaxy S22 Ultra, souffre également de problèmes de GPS, et cela ne concerne que les modèles Exynos, pas ceux équipés de puces Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm.

Penser à soi avant les autres

Pour faire face à tout cela, Samsung pourrait désormais adopter la même approche qu’Apple pour la fabrication des puces. Cela signifie qu’elle se concentrera sur la fabrication de puces qui répondent aux besoins de ses smartphones Galaxy, au lieu de penser à les vendre à d’autres fabricants.

Il est également possible que Samsung s’associe à Qualcomm ou MediaTek pour fabriquer de nouvelles puces, mais rien n’est certain pour le moment. Samsung a reconnu en interne que ses employés « ont des capacités insuffisantes en matière de PA » et ce n’est pas nécessairement parce qu’ils manquent de talent, mais aussi parce que la main-d’œuvre est insuffisante.