Les séries Galaxy S23 et Galaxy S22 FE de Samsung pourraient utiliser un SoC MediaTek sur certains marchés

Ce ne serait pas la première fois que Samsung utilise plus de deux fournisseurs de SoC dans ses flagships, ayant déjà fait de même pour le Galaxy S2 de 2011 qui utilisait des chipsets Exynos, Qualcomm et Texas Instruments.

Si Samsung utilise un SoC MediaTek pour son prochain flagship, ce sera probablement le successeur du Dimensity 9000. Cependant, il n’est pas clair si le Dimensity 9000 alimentera le Galaxy S22 FE. Nous sommes à plusieurs mois du prochain flagship Samsung et du modèle FE, donc tout est possible pour Samsung avant qu’elle ne verrouille le SoC pour les smartphone.

Samsung a utilisé les SoC MediaTek pour ses smartphones économiques et de milieu de gamme, et selon le rapport, environ la moitié des smartphones Galaxy S22 FE et Galaxy S23 vendus en Asie utiliseront une puce MediaTek .