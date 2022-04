Voici le Vivo X Note avec son écran de 7 pouces 2K+ à 120 Hz

Outre l’annonce de son premier smartphone pliable, Vivo vient d’annoncer le Vivo X Note, le dernier smartphone de milieu de gamme de la société en Chine, comme elle l’avait promis.

Le smartphone dispose d’un grand écran 21:10 de 7 pouces avec une résolution 2K+ (3 080 × 1 440 pixels) avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, un taux de rafraîchissement adaptatif LTPO, une dalle AMOLED E5, et a obtenu la note A+ de Display Mate. Il est alimenté par le SoC Snapdragon 8 Gen 1, est livré avec la puce V1 développée par Vivo, a des effets HDR et le support MEMC.

Le smartphone dispose d’une grande zone de refroidissement de 47 132 mm². Il dispose d’un grand capteur d’empreintes digitales à ultrasons logé sous l’écran. Le Vivo X Note dispose d’un capteur photo arrière GN1 de 50 mégapixels avec ouverture f/1,57, flash LED, OIS, d’un capteur photo ultra-large de 48 mégapixels, d’un objectif portrait et d’un téléobjectif périscope à zoom 60x. Il y a un objectif Zeiss T*, une couleur naturelle Zeiss et un ensemble d’objectifs Zeiss. Les variantes de couleur grise et bleue sont dotées d’un dos en cuir et la noire a un dos en verre AG.

La carte mère du smartphone adopte une structure de pont en arche intégrée, de sorte que l’épaisseur du châssis n’est que de 8,37 mm, et la conception du déplacement du centre de gravité permet au smartphone de se sentir plus léger dans la main, indique la société. Il dispose d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec un support de la charge rapide filaire de 80 W, une charge flash sans fil de 50 W qui peut charger jusqu’à 50 % en 12 minutes et 100 % en 32 minutes.

Il prend également en charge la charge sans fil inversée.

Pas encore en France

En dehors de cela, on retrouve un port USB-C pour la charge et le transfert de données, des haut-parleurs stéréo et la prise en charge des technologies Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2. Le Vivo X Note fonctionne sous Funtouch 12.0, la surcouche basée sur Android 12, dès sa sortie de la boîte.

Le Vivo X Note est disponible dans les coloris Mountain Blue, Earth Grey et Midnight Black, au prix de 5 999 yuans (865 euros) pour le modèle 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, 6499 yuans (940 euros) pour le modèle 12 Go de RAM et 256 Go de stockage et le modèle haut de gamme 12 Go de RAM et 512 Go de stockage coûte 6999 yuans (1 010 euros).