Elon Musk demande aux utilisateurs de Twitter s’ils veulent un bouton d’édition

La semaine dernière, le PDG de Tesla, Elon Musk, tristement célèbre pour ses tweets controversés, est devenu l’une des principales parties prenantes de Twitter en acquérant 9,2 % du total des actions de la société. Peu de temps après, Musk a pris la responsabilité d’apporter quelques changements au populaire site de microblogging et cela pourrait commencer par l’introduction du très attendu bouton d’édition.

Après avoir acquis 73 486 938 actions de Twitter, Elon Musk a commencé à réaliser des sondages discutables sur la plateforme. En plus d’un sondage sur la liberté d’expression, le dernier sondage de Musk demande aux Twittos s’ils veulent ou non un bouton d’édition. Mais, Musk a mal orthographié les options « Yse » et « On », ce qui pourrait passer pour une blague.

Do you want an edit button? —Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022

Mais, suite à ce tweet, l’actuel PDG de Twitter, Parag Agrawal, a retweeté le tweet de Musk en disant que « les conséquences de ce sondage seront importantes. Veuillez voter avec soin ». Étonnamment, un utilisateur de Twitter a souligné le fait que Agrawal a écrit exactement les mêmes mots que Musk a écrits suite à son sondage sur la liberté d’expression plus tôt.

Il y a donc des chances que cela soit sérieux et qu’un bouton d’édition soit envisagé. Au moment de la rédaction de cet article, 73 % des 3,5 millions de personnes ont voté pour « yse ».

Cela fait longtemps que les utilisateurs de Twitter souhaitent disposer d’un bouton d’édition pour modifier simplement leurs tweets et corriger les fautes de frappe. Cependant, dans une interview vidéo réalisée en 2020, Jack Dorsey, alors PDG de Twitter, a déclaré que Twitter pourrait ne jamais avoir de bouton d’édition. Il a déclaré que si Twitter proposait un jour un bouton d’édition, il ne permettrait probablement pas aux utilisateurs de modifier des tweets du passé lointain, ou même ceux qui venaient d’être publiés.

Au lieu de cela, il offrirait probablement un « délai de 5 à 30 secondes dans l’envoi », analogue à la façon dont certains services de messagerie offrent un bouton d’annulation dans les secondes qui suivent la frappe de l’envoi. De cette façon, le tweet ne serait pas visible pendant la période où il pourrait être modifié, mais il serait toujours possible de corriger une faute de frappe ou de reconsidérer la décision de le poster.

Une première mesure ?

Cela dit, on ne sait pas actuellement si le sondage de Musk affectera ou non la décision de Twitter d’ajouter un bouton d’édition à la plateforme. Il reste également à voir dans quelle mesure le bouton d’édition peut être mis en œuvre sur Twitter. On ne sait pas non plus si cette fonctionnalité sera limitée dans le temps ni comment les retweets seront affectés par cette mesure.

De nombreuses personnes ont fait part des inconvénients possibles de l’option de modification de Twitter, tandis que d’autres ont suggéré des moyens probables de mettre en œuvre cette fonctionnalité.

Alors, pensez-vous que Twitter ajoutera un bouton d’édition pour les tweets après le tweet de Musk ? Souhaitez-vous un bouton d’édition sur Twitter ?