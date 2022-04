Google combine des recherches visuelles et verbales afin de fournir les meilleurs résultats possibles

Google cherche à améliorer ses résultats de recherche en tirant parti de la puissance des photos, ainsi que du texte supplémentaire pour le contexte. Cette nouvelle expérience, appelée recherche multiple, sera disponible sur les smartphones et les tablettes dans le cadre de Google Lens, à l’intérieur de l’application Google.

Selon Google, cette fonctionnalité combine des recherches visuelles et verbales afin de fournir les meilleurs résultats possibles, même lorsque vous ne pouvez pas décrire exactement ce que vous cherchez.

« Chez Google, nous imaginons toujours de nouvelles façons de vous aider à découvrir les informations que vous recherchez, même s’il est difficile d’exprimer ce dont vous avez besoin », explique Google à propos de la nouvelle fonctionnalité de recherche multiple. « C’est pourquoi nous vous présentons aujourd’hui une toute nouvelle façon de faire des recherches : Utiliser du texte et des images en même temps. Avec la recherche multiple dans Lens, vous pouvez aller au-delà du champ de recherche et poser des questions sur ce que vous voyez ».

Un exemple pratique de l’utilité de la recherche multiple est le shopping en ligne. Les fans de mode peuvent aimer un style de robe particulier, mais ne pas savoir comment s’appelle ce style. En outre, plutôt que d’acheter dans un catalogue cette robe particulière disponible dans une couleur spécifique, en exploitant la puissance de la recherche multiple, vous pouvez prendre une photo de la robe et rechercher la couleur verte ou orange. Google vous suggérera même des alternatives analogues dans les couleurs que vous souhaitez.

En ce sens, la recherche multiple étend l’expérience de Google Lens en identifiant non seulement ce que vous voyez, mais en saisissant un texte de recherche supplémentaire — comme la couleur verte — votre recherche devient plus significative.

L’IA au cœur de l’expérience

« Tout cela est rendu possible par nos dernières avancées en matière d’intelligence artificielle, qui permettent de comprendre le monde qui vous entoure de manière plus naturelle et intuitive », a expliqué Google à propos de la technologie qui alimente la recherche multiple. « Nous étudions également les façons dont cette fonctionnalité pourrait être améliorée par MUM – notre dernier modèle d’IA dans la recherche – afin d’améliorer les résultats pour toutes les questions que vous pourriez imaginer poser ».

Pour commencer votre expérience de recherche multiple, vous aurez besoin de l’application Google, qui peut être téléchargée gratuitement sur les appareils iOS et Android. Après avoir téléchargé l’application, lancez-la, appuyez sur l’icône Lens, qui ressemble à un appareil photo, et prenez une photo ou téléchargez-en une de votre liste d’appareils photo pour commencer votre recherche. Ensuite, vous pourrez glisser vers le haut et cliquer sur l’icône plus (+) pour l’ajouter à votre recherche.

La recherche multiple est disponible dès maintenant en version bêta dans l’application Google. Veillez à mettre à jour votre application Google pour obtenir les meilleurs résultats.