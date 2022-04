OPPO prévoit d’être moins dépendant de Qualcomm et MediaTek dès 2023

Bien qu’Apple fabrique son propre processeur de smartphone depuis des années, ce n’est qu’avec le lancement de l’Apple Silicon, et plus précisément de l’Apple M1, que les fabricants d’appareils ont pris conscience des avantages d’une puce interne. Depuis lors, les fabricants de smartphones autres que Samsung et Huawei tentent d’initier leur propre entrée sur le marché des semi-conducteurs, qu’il s’agisse de puces d’imagerie à usage spécial, d’unités de traitement neuronal orientées vers l’IA ou du processeur d’application Tensor propre à Google dans le Pixel 6.

Bien sûr, ce n’est pas une tâche facile — sinon, chaque fabricant de smartphones aurait déjà sorti son propre processeur. Cependant, cela n’empêche pas certaines entreprises d’essayer, et OPPO aurait déjà une feuille de route pour devenir un peu moins dépendant de Qualcomm et MediaTek au cours des deux prochaines années. Elle y parviendra avec son propre processeur d’application (AP) en 2023. Reste à savoir si cela portera ses fruits.

Il y a des avantages à fabriquer sa propre puce si l’on est capable de le faire avec succès. Vous décidez de ce qui entre et de ce qui ne sort pas, et vous pouvez ajuster les performances selon vos propres règles. Plus important encore, vous n’aurez pas à vous battre bec et ongles avec vos rivaux pour l’approvisionnement, en particulier avec les grandes entreprises qui ont un pouvoir d’achat plus important. Bien sûr, vous devrez toujours vous battre avec l’espace de production des usines de fabrication, mais il y a beaucoup plus de choix à cet égard que seulement deux ou trois.

En fait, ITHome affirme que OPPO utilisera les processus de TSMC pour créer ses propres puces. Il s’agit de la même fonderie qui fournit des services à Apple, Samsung, Qualcomm et pratiquement toutes les entreprises qui ont déjà essayé de fabriquer leur propre puce. Selon la fuite, le premier processeur d’application de OPPO sera fabriqué avec un processus de 6 nm et sera prêt d’ici 2023. Le premier SoC (système sur puce) de la société, qui intégrera un modem, utilisera quant à lui le processus TSMC de 4 nm, mais ne fera pas ses débuts avant 2024.

Un gros travail à fournir

Ce ne sera pas la première fois que OPPO essaie de fabriquer sa propre puce, mais ce sera certainement la plus ambitieuse. L’année dernière, elle a lancé le MariSilicon X, une puce dédiée à l’imagerie qui intégrait sa propre unité de traitement neuronal (NPU) pour le traitement de l’IA. Ses efforts ont porté leurs fruits, si l’on en croit les critiques des caméras du OPPO Find X5 Pro, mais ce n’est encore qu’un petit pas par rapport à un AP, et encore moins à un SoC à part entière.

À ce stade, les détails sur ce processeur OPPO sont presque inexistants. Il n’y a pas encore de détails sur le nombre de cœurs, leurs vitesses d’horloge, ou même s’il va cibler les segments premium ou milieu de gamme.

Ce qui est certain, c’est que OPPO sera confronté à une bataille difficile et doit être en mesure de fournir des performances qui seraient au moins capables de tenir tête à l’offre de MediaTek. C’est vraiment une tâche herculéenne, mais qui pourrait avoir de gros bénéfices si la rentabilité actuelle du marché des SoC est une indication.