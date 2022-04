iOS 16 est repéré en ligne avant sa présentation à la WWDC 2022

Apple a récemment publié une nouvelle mise à jour iOS 15, de sorte que les utilisateurs sont enfin autorisés à déverrouiller leurs iPhone avec la reconnaissance faciale Face ID même lorsqu’ils portent un masque. En outre, le géant technologique basé à Cupertino a publié un correctif pour les problèmes de vidage de la batterie sur iOS, donc dans l’ensemble, la société travaille 24 heures sur 24 pour affiner l’expérience avec ce système d’exploitation sur tous les fronts.

D’autre part, ce n’est pas non plus un secret qu’Apple prépare quelque chose de gros en termes de mises à jour d’iOS. Il s’agit d’iOS 16, la prochaine version majeure du système d’exploitation, qui devrait voir le jour en septembre, selon le traditionnel calendrier d’Apple.

Alors que tout le monde attend d’avoir plus d’informations sur ce qui va arriver dans iOS 16, il semble qu’Apple ait déjà commencé à tester la nouvelle version du système d’exploitation en ligne.

LetemSvetemApplem a récemment révélé avoir trouvé des preuves que iOS 16 est actuellement testé, bien que cela se produise plus tard que d’habitude. iOS 15 a été repéré pour la première fois en mars 2021, donc iOS 16 mis en ligne en avril pourrait signaler certains problèmes qu’Apple a rencontrés au cours du processus de développement. Avant iOS 15, les appareils fonctionnant avec la mise à jour annuelle d’iOS d’Apple qui est révélée en juin lors de la WWDC, apparaissaient dès le mois de janvier de la même année.

Un aperçu d’iOS 16 devrait être proposé à la WWDC 2022, et une version bêta sera ensuite envoyée aux développeurs et aux testeurs peu après l’événement.

Des évolutions à venir

À ce stade, il est encore trop tôt pour discuter de ce qu’iOS 16 est censé apporter de nouveau, mais les rumeurs laissent entendre que cette nouvelle mise à jour du système d’exploitation pourrait abandonner l’iPhone 6 s et l’iPhone 6 s Plus. En d’autres termes, les seuls appareils qui fonctionneront sous iOS 16 seront les iPhone 7 et plus récents. De plus, Apple devra remanier un peu l’interface d’iOS 16 pour tenir compte des modèles iPhone 14 Pro qui devraient être livrés sans encoche, mais avec un poinçon et une découpe en forme de pilule qui logeront les composants de la technologie Face ID et la caméra frontale.

Bien sûr, tout est encore au stade de la rumeur pour l’instant, donc il vaut mieux ne pas tout prendre pour acquis jusqu’à ce qu’Apple nous donne des informations officielles.