La WWDC 2022 pourrait se tenir le 6 juin devant un public en présentiel

Jon Prosser a déclaré durant le weekend qu’il avait entendu dire qu’Apple tiendrait la conférence des développeurs WWDC 2022 à partir du lundi 6 juin. La conférence de l’année dernière a débuté le 7 juin 2021, qui était également un lundi. Contrairement à l’événement de l’année dernière, qui a été diffusé en continu aux téléspectateurs intéressés, l’événement de cette année devrait être suivi en présentiel.

Au début du mois, Google a annoncé que sa conférence annuelle des développeurs, Google I/O, se tiendrait du mercredi 11 mai au jeudi 12 mai. L’année dernière, Google a également diffusé l’événement en streaming, mais cette année, il se tiendra devant un public en direct composé d’employés et de partenaires de Google. Alors que le prix d’un badge pour assister à la Google I/O pouvait atteindre 1 150 dollars, cette année, les employés de Google pourront assister gratuitement à l’événement en direct.

Si les sources de Prosser sont exactes, la WWDC 2022 se tiendra devant un véritable public en présentiel, pour la première fois depuis la conférence des développeurs de 2019. Traditionnellement, la WWDC dure jusqu’à cinq jours, ce qui signifie que la conférence 2022 pourrait se terminer le 10 juin.

L’événement devrait inclure des discussions sur iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, tvOS 16 et macOS 13. Nous pourrions également avoir un aperçu du casque de réalité mixte (AR/VR) d’Apple, bien que cela ne semble pas être aussi sûr qu’on le pensait il y a quelques mois. Selon Mark Gurman, de Bloomberg, il est plus probable que l’appareil soit dévoilé plus tard dans l’année et commercialisé au début de 2023.

Des invitations dès cette semaine ?

Vous pouvez généralement visionner le flux en direct de la WWDC depuis le site Web d’Apple, la chaîne Apple sur YouTube et l’application Apple Developer que vous pouvez télécharger sur votre iPhone et votre iPad.

En 2021, Apple a envoyé des invitations numériques pour sa 32e conférence mondiale des développeurs, fin mars, ce qui laisse entendre que nous pourrions voir Apple envoyer des invitations dès cette semaine.