Le OPPO Find X5 Pro+ pourrait être en préparation

OPPO a annoncé sa série Find X5 il n’y a pas si longtemps. La nouvelle série phare d’OPPO dispose du premier capteur ISP propre à l’entreprise, des composants internes premium, et bien plus encore. Maintenant, selon une fuite d’un informateur chinois, OPPO pourrait travailler sur une version plus puissante du OPPO Find X5 Pro appelée Find X5 Pro+.

Selon l’informateur, le Find X5 Pro+ sera doté d’un écran AMOLED E6 à bord incurvé de 6,78 pouces qui se vantera de caractéristiques telles que la résolution Quad HD+ et la prise en charge de la fréquence de rafraîchissement adaptative de 1 à 120 Hz. En comparaison avec le modèle Pro, l’écran sera un peu plus grand et la résolution semble également être meilleure. L’écran sera protégé par un verre Gorilla Glass Victus de Corning.

L’informateur affirme également que le prochain smartphone sera alimenté par le chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+. Qualcomm sortirait une nouvelle version du chipset phare appelé Snapdragon 8 Gen 1+ au mois de mai avec une meilleure efficacité thermique. Et, il semble que le Find X5 Pro+ de OPPO sera alimenté par ce nouveau chipset.

En outre, le Find X5 Pro+ sera équipé de 16 Go de RAM LPDDR5 et d’une capacité de stockage UFS 3.1 pouvant atteindre 512 Go.

En parlant de la batterie, la source affirme que le Find X5 Pro+ se vantera d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh offrant un support de la charge filaire de 150 W et une charge sans fil de 50 W. Le smartphone fonctionnera sous ColorOS 12.1, la surcouche de la société basée sur Android 12, dès sa sortie de la boîte.

Des spécifications qui font saliver

Pour les selfies, il sera doté d’une caméra frontale Sony IMX709 de 32 mégapixels. Son panneau arrière comporte une caméra principale Sony IMX789 de 50 mégapixels avec stabilisation optique de l’image sur 5 axes, un objectif ultra-large Sony IMX766 de 50 mégapixels et une caméra ultra-téléphoto OmniVision OV64B périscope de 64 mégapixels offrant un zoom 5x et unsupport OIS.

L’appareil pourrait être doté d’autres caractéristiques telles que la protection Gorilla Glass Victus à l’avant et à l’arrière, un châssis en alliage d’aluminium de Série 6, deux haut-parleurs stéréo, un moteur linéaire sur l’axe x, un capteur d’empreintes digitales ultrasonique sous l’écran, une puce NFC, un IR blaster et une norme IP68.

Il n’y a aucune information sur la date de lancement de l’appareil. L’informateur a spéculé qu’il pourrait être vendu au prix de 6 999 yuans (~ 1 000 euros) pour la variante 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.