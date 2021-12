L’iPhone 6s et d’autres anciens smartphones pourraient ne pas recevoir la mise à jour iOS 16

Alors que Apple continue de publier de nouvelles versions d’iOS 15, les rumeurs ont commencé à donner des détails sur la prochaine version d’iOS, très probablement appelée iOS 16. Dans le cadre de la dernière fuite, nous avons maintenant des détails sur les iPhone qui seront très probablement compatibles avec iOS 16 et ceux qui pourraient ne pas l’être.

Apple a été félicité pour le support de ses iPhone pendant une période excessivement longue avec des mises à jour complètes, et cela a conduit à des scénarios impressionnant comme l’iPhone 6s et l’iPhone 7 mis à jour vers iOS 15 l’année dernière. Certes, ils n’ont pas pu profiter de plusieurs fonctionnalités matérielles, mais ils n’ont pas non plus été rapidement dépassés.

Un rapport de iPhoneSoft révèle que cette année, Apple exclura quelques appareils de la liste des appareils compatibles avec iOS 16. Il s’agit des appareils équipés de la puce A9/A9x. La liste comprendra probablement l’iPhone 6s, l’iPhone 6s Plus, l’iPhone SE de première génération, l’iPad 5, l’iPad Mini 4, l’iPad Air 2 et l’iPad Pro 12,9 pouces de première génération qui a été lancé en 2015.

Pour ceux qui l’ignorent, Apple n’a retiré aucun iPhone/iPad de la liste de ses appareils compatibles avec iOS au cours des trois dernières années. La liste est restée la même pour iOS 13, iOS 14, et même l’actuelle iOS 15. Il s’avère qu’iOS 16 pourrait changer cela, étant donné qu’iOS ne peut pas continuer à prendre en charge les très vieux appareils (près de 7 ans) pendant longtemps après tout. Cela dit, la prise en charge par iOS d’appareils aussi anciens est louable !

Cependant, il est possible qu’Apple continue à fournir des mises à jour de sécurité à ces anciens iPhone et iPad pendant un certain temps.

Les appareils qui seront éligibles pour obtenir la mise à jour iOS 16 seront les suivants :

iPhone 13 series

iPhone 12 series

iPhone 11 series

iPhone XS series

iPhone SE 2020

iPhone X

iPhone XR

iPhone 8 series

iPhone 7 series

iPad Pro 2021

the 12.9-inch iPad Pro (2016+)

the 10.5 inch iPad Pro (2016+)

the 11-inch iPad Pro (2018+)

iPad Air 3

iPad Air 4

iPad Air 5 (2022)

iPad 6

iPad 7

iPad 8

iPad 9

iPad mini 5

iPad mini 6

Qu’attendre d’iOS 16 ?

Il va sans dire que les modèles d’iPhone et d’iPad 2022 seront compatibles avec iOS 16. Quant à ce que nous pouvons attendre d’iOS 16, on ne sait pas grand-chose pour l’instant. Mais nous pouvons nous attendre à ce que la mise à jour d’iOS de la prochaine génération comprenne davantage de fonctionnalités AR/VR, étant donné qu’Apple va probablement lancer un casque en 2022, des fonctionnalités de confidentialité nouvelles et améliorées, une possible refonte du design, et bien plus encore.

Apple révélera très probablement la liste des appareils pris en charge par iOS 16 lorsque la société enverra la première version bêta d’iOS 16, ce qui devrait se produire à la WWDC cet été. Comme chaque année, la prochaine mise à jour majeure du système d’exploitation de l’iPhone est attendue en septembre, et elle sera préchargée sur les modèles de nouvelle génération qui seront également lancés à l’automne.