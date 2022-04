Google attire les travailleurs au bureau avec un avantage incroyable : une trottinette

by

Les jours de télétravail prendront bientôt fin pour les employés de Google dans la région de la baie de San Francisco et dans plusieurs autres villes américaines, mais l’entreprise espère les inciter à revenir au bureau grâce à un tout nouvel avantage.

À partir de ce mois-ci, Google passera officiellement à un modèle de travail hybride dans lequel les employés devront être présents au bureau au moins trois jours par semaine.

Dans le cadre de ses efforts pour ramener les employés au bureau, Google s’est associé au fabricant de trottinettes électriques Unagi pour lancer un nouveau programme appelé « Ride Scoot », selon un rapport de The Verge. Ce nouveau programme permettra à la majorité des employés de la société basés aux États-Unis de se faire rembourser un abonnement mensuel à la trottinette Model One d’Unagi, vendue 990 dollars, dont la vitesse maximale est de 30 km/h et l’autonomie de 15,5 km.

Le fondateur et PDG d’Unagi, David Hyman, a donné un aperçu des intentions de Google derrière son nouveau programme Ride Scoot dans une déclaration à The Verge :

Ils savent qu’il y a une appréhension parmi les employés. Les gens se sont vraiment habitués à travailler à domicile. Et ils essaient simplement de faire tout ce qu’ils peuvent pour améliorer l’expérience du retour.

Au cours de la pandémie, Google a dépensé des milliards pour agrandir ses bureaux dans l’espoir que les employés finiraient par reprendre le travail une fois le virus disparu.

De quoi inciter les employés à revenir ?

En plus de proposer des trottinettes électriques, Unagi a également lancé un modèle d’abonnement dans lequel les clients de certaines villes des États-Unis peuvent recevoir sa trottinette Model One à domicile pour seulement 49 dollars par mois. Bien qu’il y ait également des frais d’inscription de 50 dollars, l’abonnement comprend les frais d’entretien et l’assurance contre le vol.

Dans le cadre du programme Ride Scoot de Google, Unagi prévoit d’installer des stands dans les bureaux de l’entreprise où les employés pourront s’inscrire pour un abonnement mensuel à prix réduit à une trottinette. Toutefois, le coût total de l’abonnement sera entièrement remboursé par Google et les trottinettes seront ajoutées comme option de transport dans le portail interne des employés de l’entreprise.

Pour avoir droit au remboursement, les employés de Google doivent toutefois utiliser leur trottinette Unagi Model One pour au moins 9 trajets par mois. Outre le siège de Mountain View, les autres sites éligibles sont les bureaux du géant de la recherche à Seattle, Kirkland, Sunnyvale, Playa Vista, Austin et New York.

Google n’est pas la seule entreprise avec laquelle Unagi travaille, puisque la société a également conclu des accords avec Salesforce et d’autres grandes entreprises afin d’ajouter ses trottinettes comme avantage de transport pour leurs employés.