Google, avec le lancement de sa série Pixel 6 l’année dernière, a annoncé déployer un widget « En bref » mis à jour qui affichera divers types d’informations sur l’écran d’accueil.

Au fil du temps, le géant de Mountain View a ajouté de nombreuses fonctionnalités au widget, telles que la prise en charge des rappels d’heure de coucher, des informations sur les activités de Fitness, des alertes de la sonnette Nest, et plus encore. Maintenant, Google a ajouté la possibilité de voir le pourcentage de la batterie des appareils Bluetooth connectés sur le widget « En bref ».

Google a annoncé qu’elle allait déployer la prise en charge de l’affichage du pourcentage de batterie des appareils Bluetooth connectés sur le widget « En bref » avec la mise à jour Feature Drop du 2022. Bien que la société n’ait pas confirmé de date de sortie, de récents rapports suggèrent qu’elle a commencé à le déployer auprès de certains utilisateurs dans le cadre de tests A/B.

Le redditor u/mattbxd a récemment signalé que la fonctionnalité est apparue sur son appareil Pixel. Bien qu’elle ait disparu après un court moment, le Redditor a pu prendre une capture d’écran de la fonction de pourcentage de la batterie (image en haut de cet article) et de la nouvelle option « Appareils connectés » dans les paramètres de « En bref » (ci-joint ci-dessous).

Comme on peut le constater, la nouvelle fonctionnalité du widget « En bref » indique le nom du ou des périphériques Bluetooth connectés ainsi que le pourcentage de la batterie.

En allant dans les paramètres, les utilisateurs trouveront maintenant une nouvelle bascule « Appareils connectés » pour activer/désactiver la fonctionnalité.

Une fonctionnalité bienvenue

C’est une fonctionnalité bienvenue pour les utilisateurs, car ils n’auront pas à faire glisser le panneau des paramètres rapides ou à aller dans les paramètres Bluetooth pour vérifier le pourcentage de la batterie et l’état de connexion de leurs appareils Bluetooth.

Maintenant, il convient de mentionner que le widget « En bref » est actuellement exclusif aux appareils Pixel. Google n’a pas non plus confirmé s’il diffusera le widget mis à jour à d’autres constructeurs ou non. Donc, si vous avez un appareil Pixel, vous pouvez aller dans le menu des paramètres du widget « En bref » pour vérifier si la nouvelle fonctionnalité de pourcentage de batterie est disponible pour vous ou non.