Meta travaille probablement sur les « Zuck Bucks », un jeton virtuel in-app

La société mère de Facebook et Instagram, Meta, travaille probablement sur les « Zuck Bucks » dans sa tentative de s’aventurer dans les services financiers.

Cette décision intervient quelques mois après que la crypto-monnaie Diem, qui était soutenue par Facebook, a été bloquée par les régulateurs, mettant fin à la première tentative de crypto-monnaie du PDG de Meta, Mark Zuckerberg.

Selon un article de The Verge, il semble que Meta se dirige maintenant vers un nouveau projet financier après l’échec de la crypto-monnaie Diem. Et, la société mère de Facebook travaillerait sur un projet qui porte le nom du PDG et fondateur de Facebook.

Cependant, la porte-parole de Meta, Lauren Dickson, s’est entretenue avec The Verge sans confirmer ou infirmer la rumeur du projet « Zuck Bucks ». Elle a déclaré au média que : « Nous n’avons pas de mises à jour à partager aujourd’hui ». En plus de cela, Dickson a également déclaré que Meta « envisage continuellement des innovations de produits pour les personnes, les entreprises et les créateurs ».

Le porte-parole a ensuite ajouté que le géant de la technologie concentre ses efforts sur la construction d’un Métaverse, qui disposera de services financiers et de paiements.

Les Zuck Bucks : qu’est-ce que c’est ?

Le média a noté que les « Zuck Bucks » ne seront probablement pas un autre projet de crypto-monnaie. Selon un rapport récent du Financial Times, Meta travaille sur les Zuck Bucks pour qu’ils deviennent un jeton virtuel in-app. Essentiellement, il ne fonctionnerait qu’à l’intérieur des plateformes de Meta. En outre, le géant de la technologie contrôlerait également de manière centralisée le jeton numérique.

Le Financial Times a poursuivi en notant que le nouveau projet « Zuck Bucks » est plus similaire aux monnaies de jeu — comme le titre de jeu à succès, « Roblox », utilise des Robux. Un autre exemple pourrait être la monnaie V-Bucks du célèbre jeu de Battle Royale d’Epic Games, Fortnite, qui est uniquement utilisée dans le jeu pour acheter des articles comme les cosmétiques et les skins des joueurs.

Le mémo vu par le FT indique que le projet « Zuck Bucks » pourrait voir le jour au mois de mai, où le service dont on parle sera testé sur les groupes Facebook qui sont basés sur la propriété de NFT.

De plus, Meta explorerait également d’autres actifs virtuels, tels que les « jetons de réputation » et les « jetons sociaux ». Ces deux monnaies sont censées être des récompenses monétaires pour les utilisateurs de Facebook. Ce n’est pas tout, le rapport du FT indique également que Meta travaille sur des services que les petites entreprises pourraient utiliser pour obtenir des prêts.