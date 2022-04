Ne vous attendez pas à un capteur Touch ID sur l’iPhone 15 ou l’iPhone 16

Apple a pris plusieurs décisions discutables au cours des dernières années. Tout d’abord, la société a décidé que certaines fonctionnalités n’étaient pas nécessaires pour l’évolution de ses smartphones, et a donc choisi de les supprimer sans arrière-pensée. Ces fonctionnalités comprennent la prise audio de 3,5 mm, le Touch ID a suivi peu de temps après, et maintenant nous obtenons un nouveau modèle d’iPhone chaque année sans bloc de charge ou un casque dans la boîte.

Cependant, il semble que la firme à la pomme croquée ait cherché des moyens de ramener le capteur Touch ID à ses utilisateurs. Certains ont même suggéré que Touch ID ferait son retour dès 2023, mais il semble que ce ne sera pas le cas, car les dernières informations affirment qu’Apple prendra plus de temps pour lancer un iPhone avec Touch ID sous l’écran.

Selon les dernières informations de l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple ne sera pas en mesure de sortir un iPhone avec Touch ID sous l’écran de sitôt. Cette information peut être une grande déception pour tous les fans d’Apple qui mouraient d’envie de retrouver le Touch ID dans l’un des modèles d’iPhone haut de gamme d’Apple. Kuo avait prédit qu’Apple trouverait un moyen de lancer au moins un nouveau modèle d’iPhone avec un capteur Touch ID dans la seconde moitié de 2023. Cependant, de nouvelles informations l’ont fait changer d’avis, car il semble maintenant que nous n’obtiendrons pas cette technologie dans les deux prochaines années.

I previously predicted iPhones would support under-display fingerprint sensing/Touch ID in 2023 at the earliest. But the latest survey indicates new iPhones in 2023 & 2024 may not adopt under-display Touch ID. Face ID with a mask on iPhone is already a great biometrics solution.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 30, 2022