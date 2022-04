Voici la Realme Pad Mini avec un écran de 8,7 pouces, un processeur Unisoc T616, etc.

Realme a mis un pied dans le marché des tablettes avec le lancement de la Realme Pad l’année dernière, et des rumeurs sur sa prochaine tablette, la Realme Pad Mini, ont commencé à apparaître en ligne peu après. Mettant fin aux fuites et aux rumeurs, le géant chinois a lancé la tablette Realme Pad Mini aux Philippines.

Elle se présente sous un facteur de forme compact, comprend un chipset Unisoc et prend en charge la connectivité 4G. Regardons de plus près ses principales spécifications et caractéristiques avant de passer aux prix et à la disponibilité.

En commençant par le design, la Realme Pad Mini est une tablette compacte facile à transporter et à peine plus grande que les grands smartphones comme le Galaxy S22 Ultra de 6,8 pouces de Samsung. Il est livré dans un châssis unibody à base d’alliage d’aluminium, pèse 372 g, et ne fait que 7,59 mm d’épaisseur.

La Realme Pad Mini est dotée d’un écran LCD IPS de 8,7 pouces avec un rapport écran/corps de 84,6 %, d’une résolution HD+, soit 1 340 x 800 pixels, un format d’image de 5:3 et la prise en charge du mode Sunlight. Comparé à l’écran standard de 10,4 pouces de la Realme Pad, l’écran de la Pad Mini est beaucoup plus petit. Il y a également une caméra frontale de 5 mégapixels. À l’arrière, la tablette est livrée avec une seule caméra de 8 mégapixels qui peut enregistrer des vidéos 1080p à 30 fps, ainsi que la marque Realme en bas à droite.

Un processeur inconnu

Sous le capot, la Realme Pad Mini embarque le processeur Unisoc T616 associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Les utilisateurs peuvent également étendre le stockage jusqu’à 1 To, grâce à un emplacement micro SD dédié. Il y a également une batterie d’une capacité de 6 400 mAh à bord compatible avec la charge rapide de 18 W. L’appareil prend également en charge la technologie de charge inversée pour charger les accessoires sans fil.

En dehors de ces éléments, la tablette est livrée avec deux haut-parleurs stéréo, la prise en charge des réseaux 4G, un port USB-C pour la recharge et le transfert de données, et une prise combo audio de 3,5 mm. Pour la connectivité sans fil, elle prend en charge les technologies Wi-Fi 802,11 ac et Bluetooth 5.0. La Realme Pad Mini exécute d’emblée la surcouche Realme UI for Pad basée sur Android 11 et est proposée en deux options de couleur — Gris et Bleu.

Prix et disponibilité

En ce qui concerne le prix de la Realme Pad Mini, Realme a lancé deux variantes de stockage de l’appareil — un modèle 3 Go de RAM + 64 Go de stockage et une variante 4 Go de RAM + 64 Go de stockage. Découvrez leurs prix ci-dessous :

3 Go + 64 Go (LTE): ~ 180 euros

4 Go + 64 Go (LTE): ~ 215 euros

En ce qui concerne la disponibilité, la Realme Pad Mini sera disponible à l’achat sur la plateforme de commerce électronique Lazada aux Philippines, depuis le 5 avril.