Les rendus du Google Pixel 7 Pro montrent une étonnante teinte bleu ciel

Nous ne nous attendons pas à ce que la gamme Pixel 7 de Google débarque avant le mois d’octobre, mais nous avons déjà vu des rendus fuités et non officiels de haute qualité, et maintenant un nouvel ensemble de rendus est arrivé sur la toile, montrant le Pixel 7 Pro dans une teinte bleu ciel.

Ces rendus ont été partagés par MyDrivers, qui semble les avoir obtenus d’une source allant par « Fast Technology », mais comment cette source les a obtenus ou créés n’est pas clair. Autrement dit, il est important de les prendre avec des pincettes.

Quoi qu’il en soit, ils montrent un design qui est analogue à ce que nous avons vu dans une précédente fuite, avec un grand bloc de caméra à l’arrière, tout comme le Pixel 6 Pro. Cela semble à nouveau être une caméra à triple objectif, mais cette fois-ci, deux des objectifs (probablement le grand-angle et l’ultra grand-angle) sont regroupés, avec un objectif périscopique hors de son propre champ à droite.

Cependant, la principale différence visuelle — à la fois par rapport au Pixel 6 Pro et aux précédentes fuites du Pixel 7 Pro – reste le coloris, avec le bloc de la caméra étant argenté (alors que dans les précédentes fuites et dans le Pixel 6 Pro, il était toujours noir).

Cela est ensuite contrasté avec un dos bleu, qui comprend une nuance bleue assez vive en haut, et un bleu plus pâle sous le bloc de la caméra.

Une rumeur pour le moment

Les côtés sont d’une teinte argentée, assortie au bloc caméra, et c’est un look tout à fait élégant et accrocheur, qui à la fois est physiquement très analogue à la gamme Pixel 6, mais grâce aux différents coloris — et en particulier la couleur différente du bloc caméra — parvient à se démarquer.

Bien que ce design soit attrayant, il pourrait bien être inexact. De plus, si les couleurs semblent bonnes, il serait d’une certaine manière logique que Google propose des couleurs radicalement différentes pour les nouveaux modèles, afin de les aider à se démarquer — le fait que le bloc de la caméra soit d’une couleur complètement différente de ce que nous avons vu auparavant pourrait également suggérer qu’il est inexact.

Et puis il y a le fait que nous sommes tout simplement si loin du lancement que même s’il s’agit d’un design imaginé par Google, il se peut que ce ne soit pas celui qui sera expédié. Nous pourrions donc bien voir ce Pixel 7 Pro bleu ciel en octobre, mais il est tout aussi probable que nous ne le verrons pas.