Apple corrige le problème de vidage de la batterie avec la mise à jour iOS 15.4.1

Apple a publié iOS 15.4.1 et iPadOS 15.4.1, une mise à jour qui corrige certains bugs d’accessibilité, améliore la sécurité et corrige un bug de décharge de la batterie qui a frappé les iPhone et les iPad de certaines personnes après avoir mis à jour vers iOS 15.4.

Il est difficile de savoir à quel point le problème était répandu, mais au début du mois, le compte Twitter du support Apple a indiqué aux clients se plaignant du vidage excessif de la batterie qu’il était « normal que vos applications et fonctionnalités ont besoin de s’ajuster jusqu’à 48 heures après une mise à jour ». Pourtant, plus de deux semaines après la sortie de la mise à jour, il n’est pas difficile de trouver des publications récentes faisant état d’une mauvaise autonomie de la batterie. Il est à espérer que la mise à jour résoudra ces problèmes — iOS 15.4 apporte la mise à jour vraiment pratique de pouvoir utiliser Face ID tout en portant un masque, il serait donc dommage que les gens ne veuillent pas mettre à jour par crainte de problèmes de batterie.

Thanks for reaching out! We’ll be happy to help. It’s normal for your apps and features to need to adjust up to 48 hours after an update.

Let’s have you reach out to us in a DM if this is still an issue after that time so we can help you look into this further.

—Apple Support (@AppleSupport) March 19, 2022