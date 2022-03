Apple explique ce qu’il faut faire pour résoudre le problème d’autonomie d’iOS 15.4

Il y a quelques jours, plusieurs utilisateurs d’iPhone ont commencé à se plaindre que leurs batteries se vidaient trop rapidement après avoir installé la dernière mise à jour, iOS 15.4. Apple ne confirme généralement pas ce genre de problème, mais selon TechRadar, un tweet diffusé par Apple en réponse à ces plaintes a non seulement pris la responsabilité du problème, mais a également indiqué aux personnes affectées par la mise à jour ce qu’elles devaient faire.

Certains utilisateurs d’iPhone ont signalé des réductions choquantes de l’autonomie de la batterie après l’installation d’iOS 15.4. Par exemple, un utilisateur d’iPhone 11 avait l’habitude d’avoir une autonomie de toute une journée avant la mise à jour. Désormais, sa batterie est vide à midi.

Thanks for reaching out! We’ll be happy to help. It’s normal for your apps and features to need to adjust up to 48 hours after an update.

Let’s have you reach out to us in a DM if this is still an issue after that time so we can help you look into this further.

—Apple Support (@AppleSupport) March 19, 2022