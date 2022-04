Twitter pourrait bientôt faire de TweetDeck une fonctionnalité payante de Twitter Blue

Si vous êtes un gestionnaire de réseaux sociaux ou un utilisateur assidu de Twitter, je suis sûr que vous avez utilisé TweetDeck pour gérer votre ou vos comptes Twitter en ligne. Bien qu’il s’agisse à l’origine d’une application indépendante, Twitter l’a rachetée par la suite et a publié un site Web TweetDeck remanié l’année dernière. Aujourd’hui, le géant du microblogging Twitter cherche à gagner de l’argent grâce à cet outil en faisant de TweetDeck une fonctionnalité payante pour les utilisateurs.

Selon un récent rapport de The Verge, citant Jane Manchun Wong, Twitter pourrait bientôt intégrer sa plateforme TweetDeck à son service d’abonnement payant Twitter Blue. Au début du mois, Jane Manchun Wong a découvert une page d’inscription TweetDeck en cours de développement qui conduisait les utilisateurs de Twitter qui ne sont pas Blue à la page d’inscription de Twitter Blue lorsqu’ils essayaient d’accéder à TweetDeck. Vous pouvez consulter son dernier tweet ci-dessous.

Twitter is filling in the new @TweetDeck signup page that they’re working on. Two new highlights:

1. A link for “the legacy version of TweetDeck” (even though it might be deprecated at some point in the future)

2. “Ad-free experience” being marketed as the selling point 😛 https://t.co/XP6sYsTUGM pic.twitter.com/fRc0ujZ7o2

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 30, 2022