L’E3 2022 est annulé, physiquement et même en ligne

Selon une série de rapports et une déclaration officielle de l’organisme gérant l’événement, l’E3 2022 a été annulé, à la fois en ligne et en personne. Après avoir mis fin aux espoirs d’un événement en personne plus tôt cette année, l’Entertainment Software Association (ESA) a informé ses partenaires qu’un événement en ligne n’aura pas lieu cette année non plus.

La nouvelle de l’arrêt de l’événement pour l’année provient d’un tweet de Will Powers, responsable des relations publiques de Razer. Powers a déclaré qu’il avait reçu un e-mail détaillant l’annulation de l’E3 digital avant même que l’ESA ne fasse une déclaration officielle. Ce tweet a ensuite été confirmé par divers partenaires et la presse.

Just got an email… It’s official, E3 digital is official cancelled for 2022. Lots of mixed feelings about this… —Will Powers 🛫 NYC (@WillJPowers) March 31, 2022

Ce n’est pas la première fois que l’E3 est annulé. Le salon de 2020 a été fermé au cours de la première année de la pandémie, avant de faire un retour exclusivement en ligne en 2021. Certains espéraient que le salon reviendrait en présentiel en 2022, mais ces espoirs ont été anéantis en janvier lorsque l’ESA a annulé le salon en direct en raison de la variante Omicron du COVID-19. Lorsque l’ESA a annoncé cette nouvelle, elle n’a pas confirmé qu’un salon E3 aurait lieu en 2022, mais certains ont supposé que cela signifiait qu’un pivot numérique était à venir.

Dans un rapport d’IGN, des sources liées à l’événement affirment que des discussions sur un éventuel E3 en ligne sont en cours depuis l’annulation de l’équivalent physique. Cependant, un manque de dynamisme aurait bloqué les plans de l’ESA.

Un retour en 2023 ?

Les sources d’IGN affirment que l’ESA semble faire des plans pour se regrouper en vue d’un retour plus important en 2023. Alors que la vague de la variante COVID est presque terminée, l’ESA a pris une autre décision difficile pour cet événement autrefois florissant (66 000 participants en 2019), en mettant fin à l’expérience en ligne.

La perte d’un événement, même virtuel, pourrait être une pilule difficile à avaler pour les joueurs qui considèrent l’événement comme plus qu’un simple salon professionnel.