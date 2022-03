Le OnePlus 10 Pro serait vendu au prix de 899 € en Europe

OnePlus a officiellement dévoilé le OnePlus 10 Pro le 11 janvier, mais l’appareil phare n’était disponible qu’en Chine. Le OnePlus 10 Pro a fait l’objet de nombreuses rumeurs de lancement mondial à la fin du mois de mars, et la société a finalement programmé un événement de lancement pour la fin du mois.

En effet, le nouveau OnePlus 10 Pro sera lancé mondialement le 31 mars, pour l’instant il n’y a pas de détails sur le prix qu’il coûtera en Europe et dans d’autres pays. Néanmoins, il semble que nous pourrions avoir quelques indications sur le prix européen du smartphone, puisque le OnePlus 10 Pro a récemment été répertorié chez les revendeurs en Allemagne avec un prix de 899 euros.

L’appareil répertorié sur le site Web de MediaMarkt à 899 € est la variante à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il n’est pas clair si le OnePlus 10 Pro sera vendu dans d’autres variantes de couleurs, puisqu’il a été lancé dans les couleurs Volcanic Black et Emerald Forest (vert).

Outre le prix, la version internationale devrait avoir des spécifications analogues à la version chinoise, ce qui devrait inclure un écran AMOLED LTPO 2.0 de 6,7 pouces avec une résolution de 3 216 x 1 440 pixels. L’appareil sera alimenté par le processeur mobile phare de Qualcomm, la puce Snapdragon 8 Gen 1, et il serait également proposé avec un choix de 8 ou 12 Go de RAM et 129 ou 256 Go de stockage.

Toutes les informations le 31 mars

Les autres spécifications du smartphone comprendront une caméra frontale de 32 mégapixels conçue pour prendre des selfies et passer des appels vidéo. À l’arrière de l’appareil, on trouve une caméra grand-angle de 48 mégapixels, une caméra téléobjectif de 8 mégapixels et une caméra ultra-large de 50 mégapixels. La version chinoise est livrée avec ColorOS 12.1 qui est basée sur Android 12, la version internationale pourrait venir avec OxygenOS.

Nous aurons tous les détails sur le nouveau smartphone OnePlus 10 Pro et combien il coûtera en France et en Europe lorsqu’il sera lancé plus tard ce mois-ci.