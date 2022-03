Plus un ordinateur est petit, plus il devient sophistiqué. Les smartphones comme l’iPhone se trouvent être les plus petits ordinateurs disponibles à l’heure actuelle, et vous ne pouvez pas facilement en mettre un à niveau par vous-même. Mais, il n’est pas impossible de transformer un iPhone 13 Pro Max de série en un appareil doté d’une connectivité USB-C, d’une prise casque de 3,5 mm, d’une autonomie doublée et d’un ventilateur interne pour améliorer le refroidissement.

L’iPhone 13 Pro Max est le premier iPhone dont la batterie a une capacité supérieure à 4 000 mAh. Le smartphone a une autonomie démentielle grâce à la batterie d’une capacité de 4 352 mAh qui alimente l’appareil.

Encore plus étonnant, un monsieur du nom de Yang Changshun a modifié son iPhone 13 Pro Max et dans le processus, il a doublé l’autonomie de la batterie. Selon MySmartPrice, pour garder les choses au frais sous le capot, Yang a ajouté deux ventilateurs de refroidissement intégrés à réglage automatique de la vitesse et a utilisé une carte mère à double couche qu’il a remplie de pâte thermique.

Le port Lightning du smartphone a été remplacé par un port USB-C et une prise écouteurs de 3,5 mm a été ajoutée au smartphone. Avec toutes ces améliorations, l’appareil a reçu un nouveau nom : l’iPhone 13 Pro Max Ultra. Et les modifications ont aidé le smartphone à augmenter son score de référence AnTuTu de 21,5 %, passant à 870 244 points.

Modified iPhone 13 Pro Max Ultra, added USB-C + 3.5 mm interface, built-in dual cooling fans, doubled the battery life, and increased Antutu running points by 150,000. pic.twitter.com/PBw1JD4Ayc —DuanRui (@duanrui1205) March 24, 2022

Vous vous souvenez peut-être que l’année dernière, un étudiant en ingénierie du nom de Ken Pillolel a remplacé le port Lightning de son iPhone X par un port USB-C. Il a pu conserver les mêmes capacités que les autres utilisateurs. Il a pu conserver les mêmes capacités que le port d’origine, notamment le transfert de données et la charge rapide. Le smartphone a été vendu lors d’une vente aux enchères en ligne pour la somme rondelette de 86 001 dollars.

Il serait intéressant de voir ce que le soi-disant « iPhone 13 Pro Max Ultra » rapporterait aux enchères. Évidemment, si vous envisagez de faire quelque chose d’analogue, Apple annulera la garantie de votre smartphone.

Pas encore l’USB-C sur l’iPhone

Pendant des années, nous nous sommes demandé si Apple allait passer du Lightning à l’USB-C sur ses iPhone. Mais cela ne s’est pas encore produit, même si Apple a fait passer presque tous les iPad de sa gamme à l’USB-C. Les rumeurs concernant un iPhone 13 doté d’un port USB-C se sont multipliées, mais Apple n’est jamais allé dans ce sens.

Naturellement, les rumeurs ont alors mentionné que les modèles d’iPhone 14 pourraient être les premiers à disposer d’un USB-C, surtout si l’on considère la pression exercée par l’UE pour que tous les fournisseurs adoptent le même port de charge. Mais, il semble plus probable qu’Apple opte pour un iPhone à chargement sans fil uniquement plutôt que d’adopter l’USB-C.