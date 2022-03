Le design et les spécifications définitifs de l’iPhone 14 sont verrouillés, il entre en phase EVT

Après des essais de production initiaux réussis, l’iPhone 14 d’Apple est entré dans la phase de test de validation technique (EVT), selon l’analyste Jeff Pu de Haitong International Securities. Ce rapport provient de 9to5Mac et indique que, comme prévu, le confinement de Shenzhen n’a pas eu d’impact sur le calendrier de production puisque l’usine Foxconn de cette ville ne représente que 10 % de la production mondiale d’iPhone.

Le test de validation technique est effectué sur le prototype technique pour s’assurer que le produit fonctionne et se présente comme prévu. Cela implique que les spécifications et le design définitifs ont été verrouillés, et si l’on en croit les rumeurs et les fuites de design jusqu’à présent, voici à quoi pourrait ressembler la gamme.

L’iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et le Pro Max de 6,7 pouces seront alimentés par la nouvelle puce A16 Bionic de 4 nm et auront deux découpes en forme de pilule et de trou au lieu d’une encoche. Ces modèles sont également susceptibles d’avoir une bosse de caméra plus épaisse pour loger le nouveau capteur principal de 48 mégapixels qui pourrait en faire le meilleur photophone de 2022.

Les iPhone 14 et Max de 6,1 pouces sont susceptibles d’être équipés de la puce A16 de 5 nm, du même design à l’avant et à l’arrière que les modèles réguliers actuels, et d’au moins 6 Go de RAM.

Jeff Pu a également déclaré que, même si la puce de l’iPhone 14 Pro sera basée sur un nouveau processus de fabrication, elle aura une taille de puce plus grande par rapport à l’A15 Bionic. Il s’attend également à ce que le prix de départ de l’iPhone 14 soit proche de celui de l’iPhone 13.

En ce qui concerne la proposition de produit, nous nous attendons à ce que l’iPhone 14 ait une gamme solide, soutenue par un écran plus grand (modèle d’entrée de gamme) et une mise à niveau de la caméra (48 mégapixels pour le Pro). D’autre part, le prix est critique, et nous nous attendons à ce que le prix de départ de l’iPhone 14 soit proche de celui de l’iPhone 13.

D’autres prédictions

L’analyste a également divulgué des détails sur quelques autres produits. Il pense que les modèles haut de gamme de l’année prochaine, l’iPhone 15 Pro et Pro Max, seront équipés d’un téléobjectif périscopique avec un zoom optique 5x, contre 3x sur les smartphones actuels. Cela correspond à des rapports antérieurs.

Il pense également qu’Apple pourrait sortir des modèles d’iPad OLED de 11 et 12,9 pouces en 2024. La publication sud-coréenne The Elec et l’analyste Ross Young avaient précédemment déclaré que les deux modèles d’iPad Pro de 2024 seraient dotés de panneaux OLED.