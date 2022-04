Google teste un clavier virtuel Gboard à écran partagé pour les écrans plus grands et pliables

Google teste un clavier virtuel Gboard à écran partagé pour les écrans plus grands et pliables

Si des touches en double apparaissent de part et d’autre de la division, cela devrait aider ceux qui tapent sur leur smartphone avec leur pouce à taper plus vite.

Google serait en train de tester un nouveau look pour le clavier virtuel Gboard qui s’associerait à Android 12L pour améliorer l’expérience des tablettes à grand écran et des appareils pliables sur Android.