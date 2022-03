Samsung pourrait travailler sur trois nouveaux smartphones pliables pour 2022

Il semble que Samsung veuille rendre le marché des smartphones pliables un peu plus intéressant. Les rumeurs suggèrent que la société a travaillé pour améliorer la durabilité de son écran UTG (Ultra Thing Glass) présenté dans ses futurs smartphones pliables, ce qui nous fait penser aux successeurs du Galaxy Z Fold 3 et du Galaxy Z Flip 3. Cependant, il semble que cette nouvelle technologie pourrait faire son apparition vers un troisième smartphone pliable.

On ne peut pas nier que les appareils pliables sont cool, il est donc logique de comprendre pourquoi de plus en plus de constructeurs Android veulent se lancer dans le marché des smartphones pliables. Samsung est l’un des pionniers sur ce marché, et il offre actuellement certains des meilleurs choix avec le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3. Cependant, les dernières informations provenant de Galaxy Club suggèrent que la firme sud-coréenne Samsung pourrait travailler sur le lancement d’un smartphone pliable cette année.

« Samsung travaille sur trois nouveaux appareils pliables : le Galaxy Z Flip 4, le Galaxy Z Fold 4, et un troisième appareil encore inconnu. Cela ressort des noms de code des projets respectifs », indique la source.

Il semble qu’il y ait des preuves suggérant que Samsung apportera un nouveau smartphone pliable en 2022. Cette information provient des noms de code présumés utilisés pour les nouveaux appareils de l’entreprise, car il semble que nous allons obtenir un nouveau « B4 », « Q4 » et « N4 ».

Le nouveau modèle « B4 » est censé être le successeur du Galaxy Z Flip 3 qui était connu sous le nom de « Bloom », ce qui nous fait supposer que le « Q4 » pourrait être le nouveau Galaxy Z Fold 4 puisque le Galaxy Z Fold 3 était appelé Q3. Cependant, il n’y a aucune information sur le « N4 ».

Le smartphone enroulable ?

« Et donc nous arrivons au N4. Le quatre indique qu’il s’inscrit dans la liste des “foldables de quatrième génération”, mais la lettre N est nouvelle ici. Il pourrait s’agir de la première phablette coulissante de Samsung avec un écran enroulable, mais aussi du premier Fold avec trois panneaux. En tout cas, cela ne ressort pas encore des informations qui nous sont parvenues. Nous avons toutefois vu ce genre de concepts récemment sur le propre site Web de Samsung ».

Certains pensent que le « N4 » pourrait être une nouvelle paire d’écouteurs, mais la théorie selon laquelle il s’agirait d’un nouveau smartphone pliable semble un peu plus excitante. Mais pour l’instant, tout ce que nous pouvons faire est d’attendre jusqu’à ce que nous obtenions plus et de meilleures informations sur ce mystérieux appareil.