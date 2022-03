by

by

Le Motorola Frontier doté d’un écran de 6,7 pouces et d’une caméra de 200 mégapixels serait « presque finalisé »

Le Motorola Frontier doté d’un écran de 6,7 pouces et d’une caméra de 200 mégapixels serait « presque finalisé »

Les fans inconditionnels de Motorola, impatients de voir la marque de Lenovo revenir dans l’arène des flagships Android avec un coup (relativement abordable), ne voudront peut-être pas se dépêcher de commander le Edge+ (2022) équipé du Snapdragon 8 Gen 1 dès qu’il sera en vente.

En effet, un autre smartphone haut de gamme pourrait être proche de voir le jour, et au moins sur le papier, celui-ci semble encore plus impressionnant que le modèle supportant le stylet également connu sous le nom de Edge 30 Pro à l’international.

Connu sous le nom de code « Frontier », et après avoir été présenté à plusieurs reprises avec des détails très précis et d’excellente qualité au cours des deux derniers mois, la bête de 6,7 pouces est apparemment « presque finalisée ». C’est ce qu’affirme Digital Chat Station sur Twitter, qui ne mentionne en fait pas le prochain flagship de la marque Moto par son nom (ou son nom de code interne).

Mais, il est clair comme de l’eau de roche que « Digital Chat Station » parle du smartphone connu comme le Frontier, d’autant plus que ledit initié a également corroboré les spécifications ultra-avancées de ce smartphone.

a 6.67″FHD+144Hz OLED single-hole curved screen+60mp front camera+194mp 1/1.5″ main camera+125W+30 /50W.

A 6.67″FHD+144Hz OLED single-hole straight screen+16mp front camera+50mp main camera+68W+5000mAh… https://t.co/qysChJRZAM — Digital Chat Station (@chat_station) March 23, 2022

Sur la base de plusieurs fuites et prédictions de ce type, nous pouvons être pratiquement certains que le Motorola Frontier comprendra un écran OLED incurvé FHD+ de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, un poinçon centré logeant une caméra de 60 mégapixels, une caméra primaire à l’arrière de 200 mégapixels (ou 194 mégapixels) et une batterie d’une capacité de 4 500 mAh équipée d’un système de charge filaire rapide de 125 W et d’un système de charge sans fil de 50 W (ou au moins 30 W).

Pour couronner le tout, l’ultime flagship de Motorola pourrait très bien s’avérer être l’un des premiers appareils au monde à embarquer un processeur SM8475 encore non annoncé. Ce n’est certainement pas le nom commercial définitif du successeur du puissant Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, qui a également fait ses débuts commerciaux dans un appareil Motorola à la fin de l’année dernière.

De quoi faire exploser le Galaxy S22 Ultra ?

Il n’est peut-être pas nécessaire de souligner que beaucoup de ces spécifications de pointe vont totalement faire exploser le Galaxy S22 Ultra de Samsung, du moins en théorie, avec les vitesses de charge du Frontier en particulier qui semblent insensées. Il en va de même pour le système de triple caméra arrière qui devrait inclure un objectif ultra grand-angle de 50 mégapixels et un capteur téléobjectif de 12 mégapixels en plus du capteur principal de 200 mégapixels. Mais lorsqu’il s’agit de compétences photographiques réelles, il est généralement sage d’adopter une approche attentiste avec les appareils non commercialisés.

Alors que l’expression « presque finalisé » peut signifier beaucoup de choses différentes, tout smartphone passant par une série d’étapes de développement et de production qui peuvent prendre entre quelques semaines et quelques mois. Néanmoins, on peut s’attendre à ce que Lenovo dévoile à la fois ce nouveau fleuron de Motorola d’ici juin.