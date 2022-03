Le OnePlus 10 Pro sera lancé le 31 mars en France et dans le monde entier

À la déception de nombreux fans hardcore de la société à travers le monde, OnePlus a décidé de rompre avec la tradition il y a quelques mois et de faire ce que d’autres marques chinoises font depuis des années.

Comme OnePlus a lancé le flagship OnePlus 10 Pro en Chine plus tôt cette année, nous avons tous attendu son arrivée dans le monde et en France. Alors que la société a confirmé un lancement fin mars, une date exacte est restée inconnue. Plus maintenant, car OnePlus a maintenant confirmé que le OnePlus 10 Pro sera lancé en France et dans le monde entier le 31 mars.

Dans un récent tweet, OnePlus a révélé qu’il présentera le OnePlus 10 Pro en France et sur les marchés mondiaux le 31 mars depuis un événement en ligne. Cet événement aura lieu à 16 heures, heure française.

🚨 C’est officiel : le OnePlus 10 Pro sera lancé le 31 mars à 16h00 🎉 Nous avons demandé à notre communauté – quelle est la meilleure façon de mettre en valeur la qualité, la couleur de l’appareil photo et la puissance ? Lançons-le à la manière Never Settle. — OnePlus France (@oneplus_fr) March 24, 2022

Comme il s’agira d’un événement en ligne, il sera diffusé en direct sur les réseaux sociaux de l’entreprise. Gardez donc un œil sur la chaîne YouTube de la société ainsi que sur son Twitter. Cette annonce intervient après que la société a récemment ouvert la série Lab du OnePlus 10 Pro pour des utilisateurs sélectionnés afin d’essayer le téléphone avant tout le monde.

Puisque le smartphone a déjà été dévoilé en Chine, nous avons une idée de ce qu’il apportera. Pour vous rafraîchir la mémoire, le OnePlus 10 Pro est livré avec un nouveau design et a une grande bosse de caméra arrière. Il est doté d’un écran AMOLED incurvé flexible d’une résolution Quad HD+ LTPO 2.0 de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est alimenté par la dernière plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, couplée à jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage.

Le domaine de la photo a connu diverses améliorations avec l’inclusion d’une caméra principale de 48 mégapixels, d’un objectif ultra-large de 50 mégapixels avec un mode fisheye et d’un téléobjectif de 8 mégapixels. La caméra frontale est de 32 mégapixels. Un certain nombre de fonctionnalités telles que le mode Pro Hasselblad de 2e génération, la solution OnePlus Billion Color, et plus encore. Il dispose d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec une charge rapide de 80W, fonctionne sous OxygenOS 12 basée sur Android 12, et est livré avec diverses fonctionnalités passionnantes.

Une surprise à l’événement ?

Ce qui reste encore inconnu est le prix et cela sera intéressant à voir.

Il reste à voir si OnePlus a encore des surprises dans ses cartons, comme l’énigmatique image partagée sur les réseaux sociaux plus tôt aujourd’hui semble le suggérer. Apparemment, il pourrait y avoir quelque chose « d’autres à attendre » avec toutes les spécifications clés « déjà sorties », mais pour être parfaitement honnête, je n’ai aucune idée de ce à quoi la société fait allusion ici.