Instagram veut que vous fassiez la promotion de produits en les identifiant comme des personnes

Avec, Instagram se transforme en une application où à peu près tout peut être acheté, et maintenant vous pouvez acheter le même look que votre ami porte dans ses publications.

Instagram a commencé à déployer l’option permettant d’identifier des produits de marque dans les publications pour les utilisateurs aux États-Unis . La fonctionnalité est disponible pour les créateurs depuis un certain temps, mais maintenant chaque utilisateur pourra identifier différents produits. « Au cours des prochains mois, l’option sera déployée en dehors des États-Unis et sera disponible pour pratiquement tous les utilisateurs d’Instagram », indique la société mère, Meta.