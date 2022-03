WhatsApp déploie la prise en charge de plusieurs appareils pour tous les utilisateurs

Pour rappel, la fonctionnalité étant en version bêta, les utilisateurs devaient s’inscrire volontairement pour l’essayer. Toutefois, ce n’est plus le cas. Les utilisateurs peuvent simplement lier d’autres appareils à leur compte WhatsApp à l’aide de leur appareil principal et utiliser le service de messagerie sur n’importe lequel de ces appareils (tablette, portable ou ordinateur), indépendamment de la plateforme ou du système d’exploitation.

you might also like