Voici de nouvelles fonctionnalités pour l’application Google Photos sur Android et iOS

Google apporte de nouvelles fonctionnalités à l’application Google Photos (iOS et Android) qui vous aideront à mieux organiser vos photos. Dans un article publié mardi, Google a qualifié ces prochaines mises à jour de tentative de nettoyage de printemps de l’application Photos.

Ces mises à jour vous permettront de parcourir vos albums photo, d’importer les photos et les vidéos que vous conserviez ailleurs, de trouver des captures d’écran et de repérer le contenu partagé.

L’application Google Photos présentera bientôt aux utilisateurs une liste ou une grille qui pourra être filtrée par type de photo (par exemple : albums, albums partagés, favoris, dossiers de l’appareil), puis triée. La nouvelle section « Importer des photos » permet d’importer des photos qui traînaient dans une boîte dans le placard ou qui prenaient la poussière dans un tiroir.

Les photos peuvent être copiées depuis d’autres services ou numérisées ou déplacées depuis un appareil photo numérique.

Selon Google, « avec toutes vos photos et vidéos réunies dans Google Photos, vous pouvez les trouver et les trier facilement, les revivre d’une nouvelle manière avec Mémoires, les partager avec votre famille et vos amis, leur donner une nouvelle vie en les modifiant, les transformer en livres photo et bien plus encore ». Et l’onglet de partage inclut désormais les photos et vidéos partagées entre partenaires, le contenu partagé par les albums et les photos partagées par conversation.

Les mises à jour commenceront à être déployées cette semaine pour les utilisateurs d’Android et seront finalement disponibles pour les appareils iOS. Avec l’une des nouvelles fonctionnalités à venir sur Android, « vous verrez un carrousel de suggestions contextuelles pour copier du texte, recadrer, effectuer une recherche à l’aide de Google Lens, et plus encore, lorsque vous visualisez une capture d’écran. Ces suggestions vous aident à prendre rapidement des mesures sur votre bibliothèque de captures d’écran d’un simple toucher ».